Maria De filippi confessa: "Psicologa? Io ne avrei bisogno tutti i giorni"

Maria De filippi confessa: "Io psicologa? Ne avrei bisogno uno tutti i giorni"

Maria De Filippi è stata ospite nello studio di Radio Deejay dall'amico e collega Rudy Zerbi con il quale lavora ad Amici e anche a Tu Si Que Vales. La conduttrice più amata d'Italia ha risposto a diverse domande che le hanno posto gli ascoltatori e ha raccontato: “Avrei voluto fare il chirurgo, mi sarebbe piaciuto studiare medicina all'Università”. Maria, poi, ha anche risposto a chi le ha chiesto se abbia mai pensato di fare la psicologa. “Se ho mai pensato di fare la psicologa? No, quando ero più piccola, ai tempi dell'Università, volevo fare Medicina per diventare chirurgo, poi, ho fatto Giurisprudenza. Psicologa non sono in grado, ne avrei bisogno io tutti i giorni dello psicologo. Ascoltare è diverso da risolvere. Ho imparato ad ascoltare sin da piccola, non potevo parlare perché ero l'ultima. Ho imparato così, forse”.

Maria De Filippi viene definita da tantissimi come la "regina" della televisione italiana e proprio a proposito di questo ha spiegato: “Sono partita da Pavia perché mi hanno spedito a calci nel sedere, mia madre voleva che lavorassi. Lavoravo a Milano, ho avuto un'offerta da Roma e lei mi ha spedita. Al sabato sera mi ci hanno messo, non l'ho chiesto. Il titolo regina è il vostro, dipende da chi c'è dall'altra parte. È un attimo che si cade dal trono. Diventi principessa, poi suddita, poi ranocchio. Il declino capita a tutti coloro che lavorano in tv. Ad un certo punto vai giù. Quando vai giù, vai giù”.