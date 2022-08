Massimiliano Allegri paparazzato con una nuova compagna: Nina Lange Barres

Massimiliano Allegri innamorato con Nina Lange Barres

Massimiliano Allegri è stato paparazzato dal settimanale Chi mentre passeggia mano nella mano con una donna, per le strade di Lugano. Per l'allenatore della Juventus questa è la prima estate dopo la rottura con Ambra Angiolini. I due hanno fatto coppia dall’ottobre 2017 fino a quello del 2021. Erano da poco andati a convivere a Milano, quando Allegri, fino ad allora sicuro di voler costruire il proprio futuro con l’attrice, ha avuto un ripensamento. Sui motivi della rottura, entrambi hanno scelto la strada del silenzio, ma pare che un tradimento del mister.

Per Allegri sembra essere iniziato un nuovo capitolo della sua vita sentimentale. Sulla nuova compagna non si hanno ancora informazioni, in quanto estremamente riservata, se non che risponde al nome di Nina Lange Barresi, fa la consulente finanziaria e vive in Svizzera.