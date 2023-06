Matrimoni, quanto regalare in busta? La guida per non fare brutta figura

Matrimoni 2023, quanto regalare in busta? La guida per non fare brutta figura

La stagione dei matrimoni si avvicina, e con essa il dilemma di ogni invitato di nozze si trasforma sempre più in ansia. Cosa regalare per non fare brutta figura? Premettendo che non ci sono leggi scritte e che ognuno agisce in base alle proprie possibilità, occorre dire che il trend di oggi è quello di offrire dei soldi in busta, dato che regalare oggetti di arredamento o elettrodomestici per arredare la casa è una tradizione che in Italia sta perdendo sempre più terreno. Per questo, se si vuole avere un'idea sulle cifre da regalare agli sposi, ci viene in aiuto la matematica. O meglio, un algoritmo, travestito da simpatico test, sul portale numero uno in Italia dedicato al tema delle nozze, Matrimonio.com.

La calcolatrice di Matrimonio.com aiuta gli invitati a scoprire quale sia l'importo più appropriato da regalare sulla base di alcuni importanti criteri: il tipo di relazione o di parentela che si ha con la coppia, la tipologia di matrimonio, e se si partecipa da soli o accompagnati. Così, rispondendo a una serie di domande su questi temi, la calcolatrice fornisce una fascia di prezzo consigliata da dare come regalo di nozze. Inoltre, per gli invitati che preferiscono non regalare denaro, la calcolatrice fornisce anche idee regalo dell’importo consigliato.