Proposta di matrimonio sul relitto del Titanic: quando il lusso non ha limiti

Proposta di matrimonio sul relitto del Titanic

Tra le proposte di matrimonio più fantasiose c'è sicuramente quella sullo storico relitto del Titanic. L'idea viene dalla Francia, dall'agenzia ApoteoSurprise, specializzata nell'organizzazione di proposte di matrimonio sui generis. "Dall'estate 2023 sarà possibile fare la propria proposta di matrimonio sul relitto del famoso Titanic al suono di "My Heart Will Go On" di Céline Dion", così si legge sul sito.

"Nella località balneare di St. John's - spiega ApoteoSurprise - incontrerai l'equipaggio della tua spedizione e salirai a bordo della nave che ti condurrà, l'indomani, al luogo dell'affondamento del Titanic. Una volta arrivati nel bel mezzo dell'Oceano Atlantico del Nord, "salirai a bordo di un sommergibile e dopo due ore di discesa raggiungerai il fondale a 3800 metri di profondità". Una volta qui l'esperienza prevede l'esplorazione del relitto passando per le cabine degli ufficiali, la plancia del capitano, la hall della Grande Scala e per il ristorante di prima classe Ritz dove venne servita l'ultima cena - secondo quanto si è ricostruito - all'insegna del Made in Italy, grazie al parmigiano nei piatti e allo champagne nei bicchieri.