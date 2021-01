Matteo Salvini, quei like a Selvaggia su Instagram... Francesca Verdini lo sa?

Che Matteo Salvini sia un patito dei social si sa da tempo... Ma forse stavolta si è fatto scappare qualche like di troppo su Instagram? Come riporta Dagospia, infatti, l'influencer Selvaggia Roma ha collezionato una sfilza di cuoricini da parte del profilo ufficiale del leader della Lega.

Non ci sarebbe nulla di male se non fosse che Matteo Salvini è ormai da anni legato sentimentalmente a Francesca Verdini... Chissà se lei è gelosa... Perché il dubbio sorge spontaneo: la compagna di Salvini cosa penserà di tutti questi like all'esplosiva Selvaggia Roma? Perchè oggi bisogna stare attenti anche al "gossip digitale"...