MD porta a Granarolo le "Lettere dall'Italia" ed i "Sapori dell'Emilia"

Non si arresta la crescita di MD sul territorio nazionale. Da venerdì il gruppo creato da Patrizio Podini è presente anche a Granarolo nell’Emilia, il quinto in provincia di Bologna, il 18° in Emilia Romagna.

Comune di oltre 12mila abitanti, tra i principali dell’area metropolitana della città felsinea, Granarolo ha raccolto l’invito sorridente di Antonella Clerici, testimonial del marchio, che da volantini e affissioni annunciava l’apertura con il simpatico “Vengo anch’io”, si tu si!”.

Grande affluenza di pubblico, sempre nel massimo rispetto delle misure anti-Covid, già dal primo giorno e nel week end. Del resto MD è stata tra le insegne della grande distribuzione che si è distinta per tempestività e rigore nell’applicare e far rispettare le misure più stringenti a tutela di addetti e clienti.

MD, catena italiana che in questi anni si sta facendo molto apprezzare per la politica di qualità, prezzo, servizio, sostenibilità, oggi è molto più che un discount.

Ne è un esempio il nuovo punto vendita di Granarolo che occupa una superficie di circa 1.200 mq. e accoglie i clienti con le ampie vetrate a tutta altezza proprie del più recente format del gruppo distributivo che lasciano a vista lo spazio interno, ben organizzato, luminoso e accogliente, dove in sei corsie vengono proposte oltre 2mila referenze food e non food.

Predominano sugli scaffali i prodotti locali e Made in Italy: MD si sta, infatti, molto prodigando a sostegno delle eccellenze agroalimentari del nostro Paese con la campagna #ioscelgoitaliano. Oltre il 90 % delle sue proposte food sono prodotte in Italia, e una grande percentuale sono indicazioni geografiche. Tra queste, I Sapori d’Emilia della linea “Lettere dall’Italia”: dallo squacquerone di Romagna Dop alla Piadina romagnola Igp, dalla mortadella di Bologna Igp al Lambrusco Grasparossa Doc e molto ancora a prezzi di assoluta concorrenza.

Lungo tutto il perimetro del punto vendita di Granarolo si trovano i banchi serviti di macelleria, gastronomia e panetteria. Altrettanto importante l’area dedicata al “no food”, che offre una vasta scelta di articoli di elettronica, casalinghi, hi-tech e tanto altro, proposti a prezzi concorrenziali. Lo store MD è dotato di parcheggio esterno per oltre 120 auto ed è aperto tutti i giorni, domenica compresa con orario continuato.

Assunte anche 17 giovani con un’età media di 31 anni, tutti del territorio, a sottolineare la grande attenzione che MD ha per lo sviluppo dell’occupazione locale. La nuova apertura rientra nel piano di sviluppo della catena che ha ripreso velocità dopo i mesi primaverili di lockdown, nella consapevolezza di quanto sia importante per le famiglie un nuovo punto vendita dove fare la spesa vicino casa, ai prezzi più democratici possibili, senza sconti sulla qualità e in sicurezza in un periodo difficile come questo.