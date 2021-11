Meghan, la duchessa ha mentito ai giudici. Rischia l'incriminazione: spergiuro

Meghan, il processo si ribalta. Ora a rischiare è proprio la duchessa

Il processo d'appello chiesto e ottenuto dal Daily Mail per difendersi dalle accuse di Meghan Markle, per la presunta privacy violata, sta facendo emergere una realtà ribaltata. In primo grado la duchessa ha vinto, ma nel secondo procedimento le cose stanno cambiando e - si legge sul Corriere della Sera - stanno venendo fuori tutte le bugie raccontate dalla moglie del principe Harry: o meglio, le «dimenticanze», come le chiama lei. Sussex ha dovuto ammettere di aver «sviato» la giustizia britannica, anche se in maniera «non intenzionale». La «confessione» scritta è arrivata durante il procedimento d’appello.

Meghan - prosegue il Corriere - aveva nascosto la verità quando aveva più volte affermato di non aver collaborato alla stesura di Finding Freedom, l’esplosivo libro che raccontava la versione di Harry e Meghan sulla Megxit, ossia la rottura con la famiglia reale. In realtà, la duchessa aveva dato meticolose istruzioni al suo addetto stampa riguardo alle informazioni da fornire agli autori del volume. Lo stesso fece con la famosa lettera al padre, pubblicata dal Daily Mail, con la precisa consapevolezza che sarebbe stata resa nota: e per questo aveva scelto con cura ogni parola, in modo da «toccare le corde del cuore» del pubblico. Ora rischia l'incriminazione per spergiuro.

