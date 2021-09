Royal Family, è nata la figlia di Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi

E' nata la figlia di Beatrice di York e Edoardo Mapelli Mozzi. L'annuncio ufficiale della nascita del dodicesimo bisnipote di Elisabetta II arriva da Buckingham Palace. Il palazzo ha precisato che la bimba è nata il 18 settembre 2021, alle 23:42, al Chelsea and Westminster Hospital di Londra. "I nonni e i bisnonni del neonato sono stati tutti informati e sono molto contenti della notizia. La famiglia desidera ringraziare tutto il personale dell’ospedale per le loro meravigliose cure. La coppia non vede l’ora di presentare la figlia al fratello maggiore Christopher Woolf". Il 12esimo pronipote della regina arriva a pochi mesi dalla nascita dell'altra royal baby, il secondo figlio di Harry e Meghan, Lilibet Diana, nata lo scorso giugno e inserita nella linea di successione (sul sito) della famiglia reale.

So delighted to share the news of the safe arrival of our daughter on Saturday 18th September 2021, at 23.42, at the Chelsea and Westminster Hospital, London.



Thank you to the Midwife team and everyone at the hospital for their wonderful care.