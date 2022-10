Meghan Markle e la sua passione per l'Italia: "Faccio un ragù buonissimo"

Meghan Markle ha svelato la sua passione per l'Italia e la tradizione culinaria: "Faccio un ragù buonissimo"

Intervistata da Variety, rivista settimanale e sito web di intrattenimento, Meghan Markle ha svelato di saper cucinare un ragù delizioso: "Faccio un ragù alla bolognese buonissimo", ha detto. Lei e il marito, il principe Harry, amano la cucina italiana e in California, dove vivono, frequentano spesso ristoranti italiani. Tra l'altro la Duchessa del Sussex, durante un'intervista per un'altra rivista di qualche tempo fa, aveva dichiarato che il suo piatto preferito sono gli spaghetti, in una versione leggera con un sugo di zucchine.

Meghan Markle cucina tutti i giorni per la sua famiglia

La passione di Meghan Markle per la cucina è nota ai suoi fan: è lei, infatti, a cucinare per la famiglia tutti i giorni ed è stata lei stessa a cucinare per la festa del primo compleanno di Archie, il suo primogenito. Persino il fidanzamento con il Principe Harry era avvenuto davanti a un pollo arrosto, cucinato secondo la ricetta di Ina Garten, autrice americana di libri per cucina molto famosa. Infine, è stata anche testimonial e promotrice di "Together: Our Community Cookbook", un libro di ricette multietniche che racconta anche la vita delle donne coinvolte nell’incendio della Grenfell Tower di Londra, pubblicato a scopo benefico.

Alla rivista Variety, la Duchessa del Sussex ha svelato anche altre sue passioni, come ad esempio giocare a Scarabeo, fare una partita ogni sera a Wordle e trascorrere qualche minuto al giorno a imparare le lingue con l'app Duolingo. Chissà quali altre passioni ha nascoste Meghan Markle e le scopriremo nel documentario, cui uscita è stata posticipata per il nuovo anno a causa della 5° stagione della serie "The Crown", che vedremo su Netflix il prossimo 9 novembre.