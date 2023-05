Melissa Satta: "Dopo il divorzio non volevo nessun altro uomo"

Melissa Satta si difende: "L'infortunio di Berrettini è colpa del troppo sesso? Peccato che lo abbia vuto nello stesso punto nel 2021, quando non lo conoscevo"

Melissa Satta torna a difendersi dalle accuse di aver rovinato la carriera del compagno Matteo Berrettini dopo il monologo a Le Iene. Questa volta ha scelto di farlo in una intervista a Vanity Fair in cui si è detta innamorata del tennista. In merito all'ipotesi che Berrettini si sia infortunato all'addome per il troppo sesso, la showgirl risponde: "Peccato che sia un infortunio nello stesso punto di quello del 2021, quando non lo conoscevo. Ma in ogni caso: devo davvero rispondere a queste persone?".

Melissa Satta: "Mai sperimentato il calo di desiderio"

Anzi, parlando del tema sesso, Melissa Satta descrive una quotidianità di coppia quasi monacale ma allo stesso tempo afferma: "Non quantifico, ma le assicuro che siamo come tutti quelli che stanno insieme". Berrettini? "E' un romantico e mi piace moltissimo. Non solo quando mi regala le rose, ma anche quando mi fa il caffè al mattino". Il calo di desiderio comunque non è un'opzione: "Mai sperimentato. Con il mio ex marito sono stata dieci anni e il sesso non è mai calato. Dipende da come imposti il rapporto, se ci lavori o lo lasci andare".

Per quanto riguarda invece l'effetto che le accuse di "portasfortuna" hanno avuto sul figlio Maddox, avuto con il calciatore Kevin-Prince Boateng: "Ha 9 anni e inizia ad andare su Internet. Non gli abbiamo fatto aprire nessun account social ed è un mondo da cui ancora io e suo padre lo preserviamo. Non voglio farlo vivere in tutto questo odio, se a scuola gli facessero vedere questi commenti per me sarebbe una ferita enorme. Ok lavoro in tv, ma la gente non capisce che io sono una madre normale".