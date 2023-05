Melogranchio, la prima collezione di Luisa Bertoldo e Giulia Tamburini

Melogranchio, la collezione sarà presentata e messa in vendita da martedì 23 maggio alle 18.00 presso l’Atelier Giulia Tamburini

"Ogni orecchino è un pezzo unico, una lastra d’argento modellata a mano attorno alle forme di ogni singola conchiglia, abbinata poi ad una pietra naturale non trattata. Quarzi, lapislazzuli, pietra di luna, prenite, incorniciano questi tesori del mare che vengono saldati assieme e placcati in oro giallo 18 carati": si presenta così la nuova collezione di gioielli creata da Bagni Luisa e Giulia Tamburini.

MELOGRANCHIO Bagni Luisa x Giulia Tamburini





"Quando abbiamo scattato questi ritratti eravamo sotto un albero di melograno, indossavamo delle conchiglie e ci sentivamo al mare anche se eravamo in un microscopico giardino dentro la città. Perché, ovunque tu ti trovi, le conchiglie hanno il potere di riportarti alla spiaggia e all’acqua facendoti viaggiare come i granchi che escono dal mare e alle volte fanno chilometri e chilometri per poi ritornare. Perché questi preziosi oggetti arrivano da una collezione privata un tempo dimenticata e da noi poi ritrovata in una bellissima bottega di montagna".



Luisa Bertoldo le ha immaginate come una cornice per il viso ad impreziosire i lobi nella speranza che li il mare si sentisse ancora di più. Nel laboratorio di Giulia Tamburini sono state incastonate ad una ad una come delle pietre rare da proteggere e tenere con cura. È nata così questa prima collezione di Bagni Luisa per Giulia Tamburini. Pezzi unici, alle volte anche volutamente spaiati perché nel mondo nessuna conchiglia può essere uguale ad un’altra. La collezione sarà presentata e messa in vendita da martedì 23 maggio alle 18.00 presso l’Atelier Giulia Tamburini in Viale Piave 5, Milano.