Met Gala 2021, temi, ospiti e i vestiti più strani: GUARDA LE FOTO

Jennifer Lopez, Meghan Fox, Kim Kardashian, Rihanna e... il Met Gala 2021 continua a stupire

Un omaggio agli Stati Uniti, alla sua multiculturalita' e al lessico della sua immagine: quest'anno, il Met Gala, il tradizionale gala al Metropolitan Museum di New York, e' stato questo. Con abiti bizzarri e stravaganti, celebrities e star dello sport e della musica hanno reso omaggio agli Stati Uniti con i colori della bandiera americana, tessuti iconici come il "denim", creazioni di stilisti nazionali ed espressioni del multiculturalismo.

Il Met Gala si tiene solitamente il primo lunedi' di maggio ed era stato annullato nel 2020 a causa della pandemia. Quest'anno e' stato posticipato a settembre in concomitanza con la conclusione della New York Fashion Week.

Il tema centrale del gala e' sempre ispirato alla successiva mostra del Met Institute of Fashion e a volte e' difficile da comprendere come accadde con lo stile "camp" scelto un paio di anni fa. Ma in questo caso non c'era dubbio che l'omaggio fosse dedicato alla patria: "In America: A Lexicon of Fashion".

Anche l'esordio e' stata un'immersione nel clima culturale nazionale: una banda musicale -tipica del football americano- ha fatto baldoria arrivando dalla strada e poi i componenti, vestiti di rosso, blu e bianco, hanno corso su per le scale e il tappeto -non rosso, ma bianco - dove far posare gli ospiti. Anna Wintour, l'influente editore di Vogue e organizzatrice del gala', trasmesso per la prima volta in streaming online, e' arrivata in anticipo, spiegando che la mostra del Met sara' "diversa, inclusiva e sostenibile" per "simboleggiare che gli Stati Uniti sono fatti di tanti culture".

A dare il tono della serata, i co-presidenti di Anna Wintour, ovvero Naomi, Timothe'e Chalamet, Billie Eilish e Amanda Gorman. Perfettamente calata nel 'mood', la tennista Naomi Osaka, una delle conduttrici della serata, che ha rilanciato le sue radici haitiane e giapponesi nel suo coloratissimo outfit Louis Vuitton.

Look macabro per la star di Game of Thrones Maisie Williams, anche lei con una astrusa acconciatura scultorea. Magnete di star, il gala ha attirato Kim Kardashian, che pero' ha glissato sul tema e sfoggiato una maglia nera lunga dalla testa ai piedi; l'estremo opposto rispetto alla sorellastra Kendall Jenner, che indossava un abito completamente trasparente con diamanti.

Abito spettacolare quello di Billie Eilish, che ha voluto prendere le distanze dalla sua immagine ribelle e 'punk' per presentarsi come una moderna Marilyn Monroe - o una Holiday Barbie, a sentir lei - in un abito color pesca con una profonda scollatura e lungo strascico di Oscar de la Renta.

"Sono cresciuta molto negli ultimi due anni. Ho sempre voluto farlo ma non avevo fiducia, avevo paura e non mi sentivo a mio agio nella mia pelle. Ora il momento e' arrivato". Lampante la rivendicazione della deputata Dem di origine portoricana Alexandria Ocasio-Cortez, che portava sulla schiena il messaggio "Tax the rich", quasi un'ironia in un gala la cui sola iscrizione costa 35mila dollari.