Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, la storia è arrivata al capolinea FOTO

Michelle Hunziker ha lasciato Giovanni Angiolini, la storia era arrivata al capolinea. L'ultimo gossip

Domani, mercoledì 24 agosto, esce in edicola il nuovo numero di Chi c'è uno scoop: Michelle Hunziker ha chiuso la sua storia con il medico chirurgo Giovanni Angiolini. La show girl, qualche mese fa, aveva dichiarato al settimanale Mondadori: "Sono contenta di aver sbagliato perché solo così puoi andare avanti".

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini sono stati inseguiti dai paparazzi fin dagli inizi della storia, dal primo bacio in Sardegna a marzo, poi, l’incontro in un hotel di Milano e fino alla fuga d’amore a Parigi, la soubrette a quanto pare ha gettato la spugna e dimenticato l'ex concorrente del Grande Fratello.

Fonti vicine alla presentatrice che si è appena separata da Tomaso Trussardi raccontano a Chi che "Certe conoscenze come nascono finiscono, non c’è un motivo particolare". Nessuna accusa, nessuna recriminazione, solo la consapevolezza che la loro storia, durata meno di un'estate, è già finita. Intanto, la Hunziker viene localizzata in Franciacorta, in un resort vicino all’ex marito, Eros Ramazzotti.