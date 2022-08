Michelle Hunziker, saluta la Sardegna e compra un test di gravidanza

Le vacanze in Sardegna sono finite per Michelle Hunziker, ma prima di lasciare l'isola compra un test di gravidanza

Michelle Hunziker saluta la Sardegna, le sue vacanze sull'isola sono terminate, sono stati giorni di relax passati in famiglia e con il nuovo amore, il chirurgo Giovanni Angiolini. Soprattutto la conduttrice ha presentato il compagno alla figlia Aurora, nata dal primo matrimonio con il cantante Eros Ramazzotti, come testimoniano alcuni scatti del settimanale Diva e Donna.

In occasione delle ferie, Michelle Hunziker ha anche conosciuto il fratello di Giovanni, insomma ormai la storia è ufficialmente decollata in famiglia. Però, il settimanale Chi lancia uno scoop, Michelle è stata avvistata in una farmacia della Costa Smeralda intenta a comprare un test di gravidanza: sarà per lei o per la figlia?