Miriana Trevisan non fa sesso da 2 anni: "Voglio concedermi solo a chi mi ama"

Miriana Trevisan non ha sesso da due anni: "Il vero motivo di questa scelta è la grande fede che ho trovato"

Miriana Trevisan ha deciso di chiudere per sempre con il sesso fine a sé stesso mentre cerca l'anima gemella. L'ex star di Non è la Rai lo ha confermato in una intervista con Monica Setta su Rai2. La 51enne napoletana, ospite di Storie di Donne al Bivio, ha parlato della sua decisione che l'ha portata alla castità negli ultimi due anni: "Il vero motivo di questa scelta è la grande fede che ho trovato. Sto frequentando un gruppo di preghiera. Sto ritrovando la mia fede in Gesù, nello Spirito Santo che in questo momento è qui con noi e anche in Dio. Questo mi ha fatto capire che ho una sensibilità particolare".

Mariana Trevisan comunque ammette che le tentazioni non sono mancate: "I tentativi ci sono anche stati. Anche un bacio mi brucia. Si dice ama il tuo prossimo come te stesso, non annulla te stesso per il tuo prossimo. Allora da un paio di anni ho fatto questa scelta. Essere toccata in un modo fine a se stesso non mi piace, non mi va e dopo sto male per un paio di giorni. Ho bisogno di amare ed essere amata, voglio essere pronta. Sto facendo una pausa anche con il mio corpo".

Miriana Trevisan comunque ha voluto sottolineare che non ha fatto voto di castità né desidera rinunciare al sesso definitivamente: "In tale occasione e lo confermo ora, ho espresso la volontà legittima di voler fare l'amore e non il sesso meramente fisico. Credo nell'amore quello vero, quello passionale, quello senza riserve ed alla mia età, ma come ho sempre fatto, desidero concedermi solo a chi mi ama e che amo davvero. Amatevi e fatevi amare".