Paola e Chiara: "Abbiamo amato lo stesso uomo, scoprirlo è stato un choc"

Paola e Chiara hanno condiviso lo stesso uomo: "Scoprirlo è stato uno choc ma dopo qualche incomprensione ci siamo spiegate"

Paola e Chiara sono sorelle nella vita e nella musica ma non sono comunque mai mancati gli screzi, che hanno portato a una rottura che fino a poco tempo fa sembrava definitiva. Chiara Iezzi in una intervista al Messaggero ha raccontato uno di questi retroscena. Le due sorelle quasi ventanni fa hanno condiviso lo stesso uomo. La relazione sarebbe durata quattro mesi e tutte le parti coinvolti sapevano l'uno dell'altro, anche se solo in un secondo tempo. "Quella cosa lì adesso sarebbe impossibile da vivere – ha spiegato Chiara Iezzi – siamo grandi, siamo altre persone".

"Scoprirlo è stato uno choc ma dopo qualche incomprensione ci siamo spiegate", racconta la cantante. Chiara poi parla dell'allontanamento dalla sorella: "Come Paola sono soprattutto una gran lavoratrice e quando ho preso la decisione di fermarci è stato molto doloroso anche per me. Io ci pensavo da anni, perché le cose non andavano bene, ma visto che faccio fatica ad affrontare i conflitti perché temo le reazioni delle persone, non sapevo come dirglielo. Solo che non si poteva più andare avanti".