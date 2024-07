Elodie-Iannone, matrimonio saltato: la decisione però non è definitiva

Elodie avrebbe accontonato l'idea di sposarsi con Iannone, almeno per il momento. Troppi attriti tra i due nelle ultime settimane

Non è un gran momento nella relazione tra Elodie e Andrea Iannone. Stando alle ultime indiscrezioni, la coppia dopo la lite in aereo starebbe affrontando attriti sempre più frequenti, tanto da decidere di annullare le nozze, almeno per il momento.

Elodie e Iannone sembrano una coppia solidissima fino a qualche settimana fa e anche per questo sono iniziati a circolare rumors in merito al loro imminente matrimonio, con tanto di anello sospetto che aveva fatto emozionare i fan. Molto è però cambiato dopo il confronto tra i due per l'esibizione della cantante all'evento Uno, nessuno e centomila. Elodie era stata accusata dal centauro di essere troppo "partecipe" nel duetto con Tananai sulle note di "Tango". La scorsa settimana i due sono poi partiti per Manchester e avrebbero litigato in aereo davanti agli altri passeggeri.

Elodie avrebbe quindi deciso di mettere in un cassetto l'idea di sposarsi. La decisione non sarebbe comunque definitiva. Detto questo, la coppia prima di convolare a nozze dovrà sicuramente risolvere i propri problemi relazionali, a partire dalla gelosia.