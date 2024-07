Matilde Gioli, nuovo amore dopo la rottura con Alessandro Marcucci

Matilde Gioli dopo la fine dell'amore con Alessandro Marcucci avrebbe ritrovato la serenità con Luca Marziani, direttore tecnico della Società Ippica Romana – Sir La Farnesina

Dopo la crisi del 2023 la storia tra Matilde Gioli e Alessandro Marcucci è ufficialmente finita. Secondo quanto però riporta il settimanale Chi, l'attrice avrebbe già trovato un nuovo amore in Luca Marziani, direttore tecnico della Società Ippica Romana – Sir La Farnesina che lei frequenta assiduamente e campione di diversi tornei equestri. Matilde Gioli avrebbe incontrato Luca Marziani durante un evento a Piazza di Siena, a Roma.





Per quanto riguarda la fine della relazione con Alessandro Marcucci, invece, l'attrice ha preferito mantenere il più assoluto silenzio. Matilde Gioli aveva parlato dell'istruttore di equitazione come di un "amore a prima vista" e aveva confermato in una intervista a Vanity Fair di essere stata lei a fare il primo passo. Si era anche detta pronta a creare una famiglia. Secondo quanto riporta il settimanale DiPiù, però, lui avrebbe preferito chiudere la storia dopo la crisi attraversata lo scorso anno.