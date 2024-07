Clio Makeup, matrimonio finito? L'influencer si mostra dimagrita e triste

Clio Makeup è dimagrita moltissimo e pare che ciò sia dovuto alla fine del suo matrimonio

Non è un momento particolarmente facile per Clio Makeup, al secolo Clio Zammatteo. Stando ad alcuni rumors che corrono in Rete riportati da Il Messaggero e Il Corriere della Sera, il matrimonio tra l'influencer e Claudio Midolo sarebbe arrivato alla fine. Gli indizi in effetti non mancano. Lui è completamento scomparso dal profilo social di lei, che negli ultimi tempi è vistosamente dimagrita, come dimostrano le foto scattate al concerto di Max Pezzali.

Si dice anche che entrambi non indossino più la fede nuziale. Non solo, in tempi non sospetti Midolo avrebbe trascorso una vacanza con le figlie, Grace Chlone e Joy Claire, ma senza la compagna.

Clio Makeup lo scorso marzo aveva spiegato sui social che l'ultimo anno per lei è stato "il più difficile della sua vita". "Sto passando un periodo di merda. - aveva detto - Mi butto a capofitto sul lavoro. Sono triste ma cerco di non farlo vedere. Il motivo? No è facile, si tratta di un mix di tantissime cose accumulate nel tempo e situazioni che sto vivendo". All'epoca l'influncer non diede altri dettagli ma confermò che si parlava di "cose molto personali".

Clio Makeup si è sposata con Midolo nel 2007 e fino al 2020 hanno vissuto a New York, dove lui lavorava come game designer.