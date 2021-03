Moda, retail rivoluzionato dal Covid: i negozi diventano hub per l’e-commerce

La pandemia sta rivoluzionando la moda. Con il Covid sono diminuiti gli acquisti nei negozi ed è aumentato lo shopping digitale. Un cambiamento nelle abitudini delle persone imposto dalla situazione, ma quello dell'acquisto di abiti e accessori sul web sta diventando e diventerà anche un comportamento sempre più diffuso e naturale. Le grandi marche allora pensano a come adeguarsi. Per esempio, molti grandi gruppi stanno già pensando di convertire i negozi in hub a servizio dell’e-commerce. Sono i cosiddetti "dark stores" o "centri dotcom".

L'ultimo in ordine di tempo a fare questa scelta è il marchio spagnolo El Corte Inglès: il punto vendita a Eibar diventerà un magazzino a servizio della divisione food. Ma non solo. Come ricorda il sito Modaes.es, questa rivoluzione è già stata messa in atto da tre dei principali gruppi internazionali di moda: Inditex (Zara), H&M e Gap ridurranno le loro reti di distribuzione globale fino a 1.400 chiusure nette. La direzione per il futuro, insomma, è quella di avere meno negozi dove fare shopping e più hub dove vengono smistate le merci destinate all'ecommerce e dove ci si potrà anche recare per ritirare i propri ordini online.