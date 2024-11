Morgan sul lastrico dopo le accuse di stalking: "Ho cinquanta euro in banca e tre figlie"

Morgan è in difficoltà economica dopo le accuse di Angelica Schiatti: "Ho 50 euro in banca, tre figlie, di cui una piccolissima, e non lavoro da quando è esplosa questa campagna"

Morgan dopo le accuse di stalking e diffamazione da parte dell'ex fidanzata, Angelica Schiatti, è diventato un emarginato nel mondo dello spettacolo. La Warner Music Italy ha annunciato la rescissione del contratto con l'artista e la Rai ha rinunciato ai possibili progetti televisivi. Nononstante il sostegno da parte di diversi colleghi, la situazione economica di Morgan è a dir poco precaria.

"Ho 50 euro in banca, tre figlie, di cui una piccolissima, e non lavoro da quando è esplosa questa campagna", ha dichiarato a Novella2000. Nel frattempo Morgan sta avviando una collaborazione con il cantautore Francesco Drosi e ha in cantiere un suo progetto personale: "Voglio creare una scuola di musica, ma una scuola a 360°, dove chi vuole diventare un musicista possa trovare studio, conoscenza, cultura e soprattutto prendere in mano la chiave della vita per trasformare il proprio talento in opere, in spartiti, coniugare creatività in realtà, concretezza".

Non si esclude poi un suo ritorno in tv. La figlia Anna Lou è concorrente a Ballando con le stelle e si vocifera che il cantante possa salire sul palco con lei nella serata delle soprese. "Io a Ballando ci vorrei andare con Asia", è la speranza di Morgan.