Asia Argento attacca Morgan sullo stalking ad Angelica Schiatti: "Era ossessionato da questa ragazza"

Asia Argento: "Marco è preda del suo ego. Ha creato Morgan ispirandosi a dei modelli sbagliati. Il rapporto con la figlia? Non c'era quando era piccola"

Asia Argento ospite a Verissimo è tornata a parlare di Morgan, e in particolare delle accuse di stalking e diffamazioni nei confronti del musicista ai danni dell'ex fidanzata Angelica Schiatti. Asia Argento afferma di "non sapere nulla" in merito al processo e di non avere assistito alle presunte molestie ma anche di ricordarsi che Morgan "era ossessionato da questa ragazza".

"Nei messaggi mi aveva parlato di lei. – racconta Asia Argento - Se ha commesso quello che si dice, pagherà". L’attrice e regista però spera che "torni ad essere Marco. Ha gravi problemi di dipendenza, le trasmissioni che lo hanno tenuto a galla non gli hanno fatto un favore. Toccare il fondo, per me, è stato come un regalo della vita. Perché ho dovuto rialzarmi e prendere quello che rimaneva di me".

"Marco è preda del suo ego - continua Asia Argento - e non si riesce a staccare da questa cosa. Questo gli impedisce di essere un artista migliore, un padre migliore, un essere umano migliore. Se non tocchi il fondo non cerchi un modo per salvarti. Ha creato una maschera per proteggersi dal mondo dello spettacolo".

"Marco è un’altra cosa rispetto a quello che è diventato: - spiega la figlia di Dario Argento - ha creato un alter ego, una maschera, forse per proteggersi da un mondo come quello dello spettacolo. Ha creato Morgan ispirandosi a dei modelli sbagliati. Il problema della maschera e che finisce per mangiarsi ciò che di puro c’è. Marco non è così, oggi forse lo è".

Per quanto riguarda invece il rapporto tra Morgan e la figlia Anna Lou Castoldi, oggi concorrente di Ballando con le stelle: "Ha mancato tanti appuntamenti della sua vita con la scusa che ci eravamo lasciati. Ho dovuto giustificare per decenni questa assenza e non mi va più di fare questo gioco".