Asia Argento: "Sono sobria da tre anni. Ce la sto facendo, è la mia rinascita"

Asia Argento è sobria da tre anni: "Sono finalmente serena, una rinascita"

Asia Argento festeggia il suo traguardo raggiunto sui social: "Sono sobria da tre anni, niente alcol e droghe", e posta la medaglia degli Alcolisti Anonimi per annunciare l'obiettivo raggiunto. "Con l’aiuto dei fratelli e sorelle e del programma dei 12 passi - scrive l'attrice - ce la sto facendo, un giorno alla volta. E questo stile di vita, oltre ad essere bello, è molto più facile da seguire di quello che immaginavo. Non cambierei il giorno più difficile e brutto da sobria con il giorno più bello in uso", spiega nel post. E non è difficile immaginare - riporta il Corriere della Sera - le montagne russe di questi decenni di grandi successi e grandi dolori, i David di Donatello, la morte della sorella Anna, due figli amatissimi (Anna Lou e Nicola), l’amore della maturità Anthony Bourdain morto suicida, le accuse spietate di non essere stata al suo fianco per impedirlo.

E prima ancora, - prosegue Il Corriere - le molestie di Harvey Weinstein e di Rob Cohen. Tantissimo, troppo anche per una donna fortissima come Asia, la bambina che andava in giro per il quartiere Prati sui pattini o in bicicletta, liberissima e molto sola. "Il programma funziona, funziona davvero. Penso diverso, parlo diverso, sogno diverso da sobria. Questa è la mia faccia di quasi cinquantenne finalmente serena", ammette nel suo messaggio social, dove ringrazia anche Anna Lou, nata 23 anni fa dalla relazione con il cantante Morgan, e Nicola, figlio del regista Michele Civetta, oggi quindicenne.