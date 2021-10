Mortadella Bologna festeggia 360 anni: tanti eventi e raccolta fondi solidale

Il 24 ottobre 2021 sono 360 anni esatti dall’emanazione del Bando del Cardinal Farnese che stabiliva le regole per la produzione della Mortadella (vero e proprio antesignano dell’odierno Disciplinare di produzione IGP). È questa la data scelta per il Mortadella Day che quest’anno, proprio in occasione del 360° anniversario, celebra una svolta a tutto tondo della Regina Rosa dei salumi.

Il 360° segna, infatti, un vero e proprio cambio di rotta in tutte le direzioni. A cominciare dal nuovo logo, più riconoscibile e capace di esprimere al meglio i valori che contraddistinguono la Mortadella Bologna: Qualità, Storia e Simpatia. Oltre al logo cambia anche il nome del Consorzio che, con i termini “italiano” e “tutela” sottolinea due valori essenziali sempre più apprezzati e richiesti dal consumatore finale.

Il 2021 è anche l'anno della proposta di cambio del Disciplinare di produzione per migliorare il prodotto dal punto di vista organolettico.





Infine, si segnala il cambio sul fronte della comunicazione con una nuova campagna TV e stampa, il nuovo sito web e il nuovo concept di eventi che, per la prima volta, trasforma il Mortadella Day in un Road Show per l’Italia. Dopo le due prime tappe di Milano e Roma con grande partecipazione di pubblico, il Mortadella Day conclude il suo tour domenica 24 ottobre, a Bologna.

In Piazza Galvani, a partire dalle 10:00 la Mortadella Bologna IGP verrà celebrata con masterclass e show-cooking, tutti a partecipazione gratuita, con importanti chef del panorama nazionale. Marisa Maffeo, Marcello Ferrarini e Daniele Reponi, oltre al carismatico Franz Campi, accompagneranno i partecipanti con appuntamenti per imparare a realizzare gustose ed inedite ricette apprezzando l'estrema versatilità in cucina della Regina Rosa dei Salumi, la più amata dagli Italiani.





Il clou del programma è previsto per le 18.30 con lo chef Lorenzo Biagiarelli che presenterà dal vivo tre idee originali a base di Mortadella Bologna per un aperitivo perfetto, lasciandosi ispirare dal motto: “Godersi la vita”. Nel corso dell’appuntamento Biagiarelli farà degustare le sue proposte al pubblico presente.

AI MORTADELLA DAYS REGALI UN PASTO CALDO A CHI NON CE L’HA

“Dal momento che crediamo che il motto “Godersi la vita” debba essere valido sempre e per tutti, abbiamo pensato che fosse giusto vivere queste occasioni di gioia e condivisione, quale è il MortadellaDay, insieme ai meno fortunati e a coloro che, anche a seguito della pandemia, stanno soffrendo per la chiusura forzata della propria attività economica o per la perdita del lavoro – afferma Corradino Marconi, Presidente del Consorzio italiano tutela Mortadella Bologna che prosegue - per questo abbiamo deciso di scendere in campo, in tutte le tappe del Mortadella Day, a fianco di Roberto Morgantini e della Onlus da lui fondata.

Quindi, anche nella tappa finale di Bologna, chiunque acquisti presso lo stand dell'evento un panino con la Mortadella Bologna contribuirà alla raccolta fondi destinata alla Onlus "Cucine Popolari", impegnata a fornire tutti i giorni un pasto caldo a chi ne ha più bisogno".





La partecipazione agli appuntamenti è completamente gratuita, ma limitata, nel rispetto della normativa vigente, a coloro che si iscrivono sul sito web del Consorzio www.mortadellabologna.com

A chiudere il programma è previsto uno spettacolo musicale di Franz Campi.

PROGRAMMA MORTADELLA DAY – BOLOGNA - 24 OTTOBRE

PIAZZA GALVANI – 10:00 – 21:00

ORE 10:15

MARCELLO FERRARINI

RIPIENO PER TUTTI

Marcello Ferrarini svela i segreti della pasta ripiena tradizionale

Masterclass dedicata a chi ama la pasta ripiena e vuole scoprirne i segreti per prepararla a casa, come si faceva una volta. Dall'impasto alla stesura, fino alla chiusura della pasta, i partecipanti si cimenteranno con forme man mano più piccole, dai tortelloni ai tortellini, per diventare novelli chef.

ORE 11:30

DANIELE REPONI

CHE C'È NELLA BOX?

Il panino contest a suon di ingredienti misteriosi, con Daniele Reponi

10 partecipanti, 10 scatole misteriose, 1 vincitore. Partendo dall'apertura della box che contiene gli ingredienti selezionati da Daniele Reponi, i partecipanti dovranno realizzare un panino gourmet, senza per forza utilizzare tutti componenti. Creatività, guizzo, gusto e stupore saranno omaggiati con un fantastico premio (un indizio: è rosa).

ORE 12:15

MARISA MAFFEO

IL RIPIENO PERFETTO

Masterclass con premio, a cura di Marisa Maffeo

10 partecipanti alle prese con un tortellone e il suo ripieno. Marisa Maffeo guiderà gli sfidanti della masterclass nella preparazione della pasta ripiena emiliana per eccellenza. Una volta eseguita la ricetta, saranno i presenti a doverla replicare. Ma solo uno vincerà.

ORE 14:00

MARCELLO FERRARINI featuring FRANZ CAMPI

METTI 8 ECCELLENZE CON LA BOLOGNA

Uno show di cucina interattiva, con Marcello Ferrarini e Franz Campi

Un po' performance culinaria, un po' chiacchierata tra amici. Un po' affabulatori e un po' depositari della tradizione gastronomica bolognese, Marcello Ferrarini e Franz Campi uniranno racconto e ricette tipiche. Con un ingrediente in più: saranno i partecipanti all'evento a guidarli nella realizzazione dei piatti.

ORE 15:15

DANIELE REPONI

#ITALIANTAPAS

Un viaggio nel gusto inusuale e inaspettato, con Daniele Reponi

3 ricette, 3 visioni, 3 sorprese per il gusto. Uno shoow cooking in cui Daniele Reponi guiderà i presenti alla scoperta di piccoli piatti, finger food, aperitivi all'insegna di due minimi denominatori: la Mortadella Bologna e l'originalità della proposta. Queste sono le italian tapas: tradizione e futuro uniti per regalare al palato una goduria unica.

ORE 16:30

MARISA MAFFEO

TRADIZIONALMENTE MODERNA

Marisa Maffeo protagonista di uno show cooking all'insegna del mix tra vecchio e nuovo

Performance dal vivo dietro ai fornelli di Marisa Maffeo, che sedurrà i fortunati presenti con ricette speciali, che a partire da un ingrediente tradizionale (profumato, bolognese, rosa... dice niente?) prenderanno il volo in direzioni di gusto nuove. In ogni caso, immancabilmente deliziose.

ORE 18:30

LORENZO BIAGIARELLI

GODERSI LA VITA CON... LORENZO BIAGIARELLI

Tu chiamalo se vuoi, aperitivo (con la Bologna)

Show cooking con assaggio? Troppo facile, così. Lorenzo Biagiarelli andrà oltre. Realizzerà 3 succulenti ricette a base di Mortadella Bologna lasciandosi guidare e ispirare dal nostro motto: godersi la vita. E, al termine della preparazione, delizieranno i fortunati presenti offrendole loro. Perché a condividere un piatto insieme, c'è più gusto.