Mughini e la rivelazione choc della moglie: "Abbiamo la stanza delle puttane"

La moglie di Giampiero Mughini racconta a Chi: "In casa abbiamo anche la stanza delle puttane con letteratura erotica e nudi femminili: è un esteta, è una cosa di testa"

Si può dire che la coppia formata da Giampiero Mughini e la moglie Michela Pandolfi non abbia problemi a gestire la propria sessualità. La conferma arriva dalla stessa costumista, che ha ammesso di non aver ancora perdonato del tutto il marito per un tradimento. Intervistata dal settimanale Chi, Michela ha anche raccontato di avere in caso una stanza dal nome piuttosto particolare.

“Non sono gelosa. Lui apprezza la bellezza femminile, è un esteta. - racconta la moglie di Mughini - Pensi che in casa abbiamo anche la stanza delle puttane. È una stanza dove Giampiero conserva la letteratura erotica, le stampe, le illustrazioni di nudi femminili… è un esteta, è una cosa di testa“.

La stanza in sé non sembra preoccupare più di tanto Michela, che invece fatica a perdonare l'infedeltà: "Non l’ho beccato, me l’ha detto lui. Parliamo di vent’anni fa… Forse non l’ho mai perdonato. Eravamo appena andati a convivere, perché i primi dieci anni di relazione abbiamo vissuto in case separate e lui dice che era per quello, perché non aveva mai convissuto, che si era distratto. Si è giustificato con il trauma della convivenza. Ma io non ci credo".