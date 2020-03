Niente alcool? C'è Casaceto multi uso nato per garantire l'igiene della casa

Disinfettante introvabile? C’è Casaceto per qualsiasi necessità. In un momento in cui siamo invitati a passare in casa molto più tempo del solito e a fare particolare attenzione all’igiene, uno dei principali bisogni delle famiglie è trovare dei prodotti che vengano incontro a queste necessità. Spesso nei supermercati mancano i detergenti che generalmente siamo abituati ad usare e allora bisogna ricorrere a metodi alternativi, perché no, rispolverando le vecchie ricette della nonna, ed e così che tra le soluzioni casalinghe più diffuse troviamo l’uso dell’aceto.

Tra le molteplici virtù dell’aceto, conservante, sgrassante, deodorante, anticalcare, quella che sicuramente più cattura l’attenzione adesso è la sua azione disinfettante. L’acido acetico presente in Casaceto, contribuisce a eliminare diversi microbatteri rendendo questo prodotto presente in tutte le case, un valido alleato nella pulizia e sanificazione giornaliere di tutti gli ambienti. Si può usare puro o diluito per igienizzare velocemente ed efficacemente tutte le superfici egli elettrodomestici, soprattutto in cucina.

Casaceto è il primo aceto di alcol lanciato in Italia dal gruppo De Nigris. E’un prodotto naturale ottenuto dalla fermentazione degli zuccheri contenuti in frutta e cereali, multiuso, adatto sia a condire che a conservare oltre che a detergere in totale sicurezza, rispettando l’ambiente perché conservato in bottiglie pet altamente riciclabili e alleggerite nel peso.