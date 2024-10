Ornella Vanoni non nasconde la verità: "Il mio patrimonio da 118 milioni? Ecco che fine ha fatto..."

Ornella Vanoni, in un'intervista con il Corriere della Sera, ha smentito le voci che le attribuivano un patrimonio di 118 milioni di euro, superiore a quello di Miuccia Prada. E lo ha fatto con la sua solita verve frizzante: “Se fosse vero non sarei qui con lei, sarei a nuotare in un’isola del Pacifico".

Ha poi spiegato di non avere risparmi, indicando come cause le truffe subite e la propria solitudine: "Un po’ perché mi fregavano: a fine tournée talora mi davano solo una parte di quel che mi spettava; sapevano che non avrei controllato. E un po’ per un senso di solitudine. Ero sempre da sola nelle mie scelte; e gettavo via il denaro. Compravo una casa, la arredavo, poi vedevo che nessuno veniva a trovarmi, neppure mio figlio, e la rivendevo, magari a metà prezzo". Attualmente, Vanoni risiede a Milano, nel quartiere Brera.