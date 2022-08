Paola Egonu e il nuovo fidanzato: “Sono innamorata, felice e spaventata”

Paola Egonu, dimenticata la ex, è innamoratissima del suo Michal Filip

La campionessa di pallavolo Paola Egonu, originaria di Padova, dopo le olimpiadi di Tokyo è attualmente impegnata negli Europei di Pallavolo. Grandi successi per i suoi 23 anni, come l’oro alla Volleyball Nations League venendo riconosciuta come miglior opposto e come Mvp (Most Valuable Player) un riconoscimento assegnato al miglior atleta che ha ottenuto i risultati migliori in un evento sportivo. La rivista Forbes l'ha inserita tra gli Under 30 europei più influenti.

Prima di tornare in campo con la nazionale italiana si gode dei giorni di vacanza a Baia Sardina, in compagnia del nuovo amore: Michal Filip pallavolista polacco - Foto del settimanale Chi.

Finita definitivamente la relazione con la pallavolista Katarzyna, nota come Kasia Skorupa di quattordici anni più grande di lei, l'orgoglio azzurro si dichiara nuovamente innamorata: “Sono innamorata, felice e spaventata”, questa volta di un uomo, dopotutto l'amore non conosce genere.