Paola Turci, ricoverata in ospedale. Francesca Pascale: "Anima grande, ti amo"

Paola Turci è ricoverata in ospedale, al suo fianco c'è Francesca Pascale: "Anima grande, ti amo"

Una brutta caduta è stata fatale per Paola Turci, che al momento si trova ricoverata in ospedale con un trauma cranico. La cantante ha dovuto annullare la tappa del suo tour di stasera, 29 agosto, a Forlì.

Direttamente dai social, Paola Turci tranquillizza i suoi fan: "Sto bene, è stata una brutta caduta e ho riportato un trauma cranico, sono in ospedale e ne avrò per qualche giorno. Ora sono un po' rimba e non riesco a raccontarvi ma lo farò. Mi spiace per il concerto a Forlì ma farò di tutto per recuperarlo, se possibile. Vi abbraccio piano piano".

Al finco di Paola Turci c'è la sua metà, Francesca Pascale

Francesca Pascale non lascia mai sola la su Paola, via social ha postato una loro foto con tanto di disacalia: "Dopo uno spavento improvviso, il peggio è passato. Anima grande, ti amo".