Paolo Bonolis, matrimonio al capolinea con Sonia Bruganelli. Rumors

Bonolis-Bruganelli, Dagospia lancia la bomba: "Si sono lasciati"

E' una vera e propria "Dagonews" quella lanciata da Roberto D'Agostino sul suo portale: sarebbe, infatti, arrivata al capolinea la storia tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Dopo 25 anni insieme e 3 figli, secondo Dagospia è finito l’amore ma non la stima e l’affetto. I due hanno passato le vacanze di Pasqua insieme al mare e daranno la comunicazione ufficiale della loro rottura, con ogni probabilità, a “Verissimo” da Silvia Toffanin nel fine settimana.

Le avvisaglie della fine della loro storia d’amore, continua Dagospia, erano già palesi nelle recenti interviste rilasciate dalla Bruganelli: “Io e Paolo Bonolis viviamo in case separate. Non siamo una cosa sola ma due entità diverse che hanno scelto di vivere insieme e, ora che i figli sono più grandi, possono anche permettersi di riprendere in parte i propri spazi. Non ho mai sentito di esistere in funzione di un uomo…”. Sarà vero? Intanto la stessa coppia sembrerebbe smentire tutti i rumors, con un video su Instagram in cui si dimostra affiatati.