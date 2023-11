Patrick Dempsey è l'uomo più sexy del mondo secondo People- FOTO

Patrick Dempsey è l'uomo più sexy per il 2023 secondo la rivista People a 57 anni

Patrick Dempsey è stato eletto dalla rivista People l'uomo più sexy al mondo per il 2023 all'età di 57 anni. Conosciuto soprattutto per il ruolo di Derek Sheperd di Grey's Anatomy, l'attore aveva già sfiorato il titolo nel 2007 e succede a Chris Evans. Tra i papali c'erano anche Pedro Pascal, Timothée Chalamet, Usher, Jamie Foxx, Lenny Kravitz e Jason Kelce, star dei Philadelphia Eagles.

Dempsey diventa quindi il vincitore più anziano dal 1989, quando il premio andà all'ora 59enne Sean Connery. Il primo in assoluto invece a ottenere la corona da quando esiste al classifica di People è stato Mel Gibson.

"Sono sempre stato la damigella d'onore. - ha scherzato l'attore durante la trasmissione Jimmy Kimmel Live - Sono lieto che ciò stia accadendo in questo momento della mia vita" ha dichiarato l'attore. "È bello ricevere questo riconoscimento, e certamente il mio ego ne trae una certa soddisfazione, ma mi offre anche una piattaforma per usarlo in modo positivo".