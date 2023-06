Pier Silvio Berlusconi: "Amo fumare il sigaro e mi nutro di fatica fisica"

Pier Silvio Berlusconi, le somiglianze col padre e il "vecchio stile"

Pier Silvio Berlusconi esce allo scoperto dopo venti giorni dalla morte del padre e si racconta. Il secondogenito del Cavaliere scrive una lettera aperta a Repubblica per svelare dettagli inediti che lo riguardano, dalla palestra alle noccioline agli sfottò dei figli. Pier Silvio parla del suo fisico palestrato che lo fece finire sulla copertina di Men’s Health: "Non sono "in fissa" con il fisico", comincia. Per spiegare poi subito: "Ho una vera dipendenza dalla fatica fisica, è così da quando ero piccolo e facevo agonismo. Mi nutro di fatica, l’esercizio fisico per me è liberatorio". Dice che fa footing: "Non possiedo e non uso mai contapassi e contacalorie. Sono un tipo "vecchio stile". E va in bici, "rigorosamente non elettrica".