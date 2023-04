Portofino è diventata "noiosa": vietati musica e drink per strada

Portofino rispolvera una vecchia ordinanza: musica spenta a mezzanotte, niente alcol per strada né bivacchi e non si potrà girare in costume o a torso nudo

Portofino si prepara alla stagione estiva ma non ci sono buone notizie per i turisti. Il Comune ligure ha infatti deciso di re-introdurre un'ordinanza piuttosto stringente già applicata anche a Rapallo e Santa Margherita Ligure e che non era invece in vigore durante gli anni della pandemia di Covid-19. Il provvedimento prevede il divieto di bivaccare, sedersi per terra o stazionare con bevande alcoliche. Si dovrà poi spegnere la musica entro mezzanotte e mezza, ad eccezione per gli eventi del Comune, e non si potrà girare scalzi, in costume o a torso nudo. Le multe se non si rispetteranno le regole vanno da 100 a 300 euro.

Il sindaco di Portofino, Matteo Viacava, afferma che lo scopo dell'ordinanza è quello di tutelare il decoro e il prestigio di un luogo internazionale come il borgo ha confermato che il provvedimento sarà varato a breve. L'unica a salvarsi è la piazzetta. "Non vietiamo nessun assembramento. - chiarisce il sindaco come riporta Dagospia - Anzi, la piazzetta serve per radunarsi e per non andare ad affollare i moli per prendere i battelli. Quanto alle multe, nessuno ha mai pensato di sanzionare i singoli turisti. Noi ci rivolgiamo soprattutto ai tour operator: è a loro che chiediamo di rispettare le nostre regole".