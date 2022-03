Prima Comunione 2022: idee e regali originali

Cosa regalare per la Prima Comunione? Ecco 10 idee e consigli

Nella vita di un credente, la Prima Comunione rappresenta un traguardo di notevole importanza. Si tratta del sacramento in cui, per la prima volta, il bambino si accosta all’Eucaristia, ricevendo il Corpo e il Sangue di Gesù Cristo. Da tradizione, la Prima Comunione viene accompagnata da una grande festa, con il festeggiato che invita a pranzo i propri familiari e gli amici più stretti. Se sei stato invitato a una Comunione, in questa guida troverai 10 idee e consigli originali su cosa regalare per l’occasione. Ecco la lista nel dettaglio, con i suggerimenti che sono validi sia per i bambini sia per le bambine.

10 idee e consigli originali su cosa regalare per la Prima Comunione

Monopattino: iniziamo la nostra rassegna con un regalo originale. Considerata l’età del/della festeggiato/a (di solito 9-10 anni), potrebbe essere una buona idea regalare un monopattino richiudibile in metallo, perfetto per trascorrere le giornate all’aria aperta e divertirsi con gli amici. Sul sito di Mazzeo Giocattoli si possono trovare tantissimi articoli a prezzi davvero convenienti.

Orologio: se preferisci puntare su un regalo ‘che resti’, potresti optare per un orologio da polso in versione sportiva. Anche in questo caso, sul mercato esistono tantissime proposte per ogni fascia di prezzo.

Tablet: perché non farsi aiutare dalla tecnologia? Il tablet è un ottimo regalo da fare per la Prima Comunione, magari prevedendo l’acquisto di un modello che preveda la funzione di “controllo genitori”.

Smartwatch: tra le soluzioni hi-tech adatte per la Prima Comunione ecco anche gli smartwatch, cioè orologi intelligenti in grado di collegarsi con lo smartphone. Le funzionalità garantite sono molteplici: possono essere usati per visualizzare le chiamate in entrata, contare i passi effettuati durante la giornata o come cronometro.

Trolley per i primi viaggi: un regalo molto utile è il trolley per i primi viaggi, che i festeggiati possono adoperare anche durante le gite di 3/5 giorni proposte dalla scuola. L’importante è scegliere un articolo resistente e colorato.

La Saga di Harry Potter: chi non ama la saga di Harry Potter? Il maghetto più conosciuto del mondo regala sempre grandi soddisfazioni. Potresti regalare il cofanetto con tutti i libri o, in alternativa, quello con i blu ray delle pellicole cinematografiche.

Polaroid per ragazzi: tornate molto popolari negli ultimi tempi, le polaroid permettono di stampare le foto pochi secondi dopo essere state scattate. In questo modo, anche la Prima Comunione diventa un bel ricordo da collezionare.

Kindle: un regalo gettonatissimo, che aiuta i bambini ad avvicinarsi alla lettura, è il Kindle. Si tratta dell’ebook reader più famoso in giro per il web e consente di leggere comodamente per ore, sia in ambienti interni sia esterni, sia di giorno sia di notte.

Bracciale in oro bianco: un altro must della Prima Comunione è il braccialetto in oro bianco. Per un regalo del genere ci si può davvero sbizzarrire: l’unica accortezza è non perdere di vista i gusti del/della festeggiato/a.

Bibbia: come potevamo concludere questa rassegna senza citare la Bibbia? Un’usanza ancora molto sentita nel nostro Paese, soprattutto dai nonni, è celebrare la Prima Comunione regalando la Bibbia. Un consiglio? Per non far sembrare il pensiero ‘troppo pensate’, potresti optare per la versione per ragazzi.