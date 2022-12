Profumo: cosa dice di noi

Come il profumo rispecchia la nostra personalità

Il profumo assume una rilevanza fondamentale nella vita di ogni donna, che ama indossarne la fragranza, quasi a sottolineare gli aspetti salienti del proprio carattere. I profumi da donna esaltano la bellezza femminile, sono essenziali per identificare la personalità e metterla in luce, regalando fascino e sicurezza, completando l’outfit, al pari di un qualsiasi capo si scelga di vestire. Se sono il gusto e le preferenze a indirizzare verso una specifica fragranza, non mancano gli acquisti che privilegiano le proposte di tendenza, e le essenze consigliate dalla moda, di stagione in stagione.

Tenere in stretta considerazione il periodo dell’anno nella scelta del profumo è indispensabile. La resa di un profumo non è influenzata soltanto dalle caratteristiche della pelle, e dalla temperatura corporea, a condizionare il risultato finale, sono anche le condizioni atmosferiche, le temperature esterne così come le abitudini individuali di vita.

Il legame fra profumo e personalità

Il profumo traccia una firma indelebile, porta con sé un carico di emozioni, evoca ricordi del passato, ma è soprattutto un chiaro indice di personalità. A favorire la scelta di fragranze olfattive, con note di fondo legnose, sono le persone dotate di una profonda e accesa curiosità, che prediligono le relazioni interpersonali, e vantano una personalità decisamente riflessiva.

I profumi femminili per eccellenza, quali quelli a sfondo floreale, sono la passione degli animi sensibili, gentili e premurosi, delle donne che hanno una chiara personalità introspettiva.

I caratteri estroversi preferiscono le fragranze orientaleggianti, che hanno sentore di fiori d’arancio, di note dolci alla cannella e alla vaniglia. Ad essere attratte dagli aromi d’oriente sono prevalentemente le donne estroverse, che vantano una personalità vivace, socievole e dalla forte energia.

Le fragranze più desiderate, perfette per le diverse occasioni

C’è un profumo appropriato per rendere perfetta ogni occasione. Cene di lavoro, appuntamenti galanti, una serata da passare in allegria con le amiche, un viaggio, un’uscita in discoteca, si rivelano adeguate se si sceglie la giusta fragranza.

Il contesto in cui si indossa un profumo, il desiderio di trasmettere un messaggio, l’influenza della fragranza sull’umore, devono indurre a una scelta precisa. Il profumo come l’outfit e il make up, devono essere valutati con determinazione, per garantire il massimo del successo.

Considerando ad esempio una cena in ambito lavorativo, meglio puntare su un profumo non troppo intenso, a patto che non s’intenda mettere in chiaro che in azienda si svolge un ruolo di prim’ordine, privilegiando un tono energico.

Per una serata di autentico svago, da viversi in compagnia delle amiche, utile puntare su un profumo che doni sicurezza, magari seducente e sensuale, per regalare un alone di fascino.

A fronte di un viaggio meglio indossare una fragranza leggera e poco invadente, per un appuntamento romantico, invece è di rigore un profumo sensuale e delicato, ideale per avvolgere in un caldo abbraccio il partner.

In occasione di una serata danzante, per attrarre l’attenzione dei presenti, la scelta deve ricadere su un profumo dalle note ammalianti e magnetiche, in grado di sedurre a tutto campo.

Nella scelta della fragranza vale comunque la pena di valutare quella più desiderata, che di solito corrisponde a quella che fa sentire chi la indossa a proprio agio.