"Qual è la tua posizione preferita?", la risposta di Annalisa è virale

Annalisa in una intervista rischia la gaffe: "Qual è la tua posizione preferita?", la cantante tentenna ma si salva in corner

Annalisa è stata tra le favorite per la vittoria di Sanremo 2024. Nonostante il favore dei bookmaker al primo posto si è piazzata Angelina Mango ma l'artista di Savona può festeggiare l'enorme successo del suo brano "Sinceramente", tra i più ascoltati in radio e sulle piattaforme di streaming. Pare che la canzone avrà anche una sua versione in spagnolo.

L'ex allieva di Amici è sempre disponibile con la stampa ma nella sua ultima intervista a rischiato una gaffe clamorosa. "Qual è la tua posizione preferita?", le chiede la giornalista. Annalisa, pensando si stessa parlando delle sue abitudini sotto le lenzuola, inizialmente è sembrata un po' spiazzata ma poi sembrava fosse pronta a rispondere "Sinceramente". La giornalista però la ferma e chiarisce: "Posizione preferita…per dormire”. Annalisa quindi tira un sospiro di sollievo e risponde: "A pancia in giù". L'intervista si è poi chiusa tra le risate.

GUARDA IL VIDEO DI ANNALISA