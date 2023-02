Raoul Bova tradisce la moglie Rocìo. Ecco chi è la nuova fiamma dell'attore

Aria di crisi fra Raoul Bova e Rocìo. Ecco che cosa è successo e chi è la sua nuova fiamma

L'attore romano Raoul Bova è tornato in tv insieme a Maria Chiara Giannetta, con la seconda stagione di "Buongiorno, mamma!" (serie, prodotta da Rti e Lux Vide), 12 episodi, per sei prime serate, dal 15 febbraio su Canale 5. Tornano nei panni di Guido e Anna, con la loro famiglia fuori dal comune e con nuovi misteri da risolvere, ma nella vita reale Raoul ha un nuovo amore.

LEGGI ANCHE: Raoul Bova ad Affari: "Se non fossi stato attore avrei voluto allenare Phelps. La mia fiction su Canale 5..."

Raoul Bova e Rocìo relazione al capolinea?

Raoul Bova ha avuto diverse relazioni, è stato legato all’attrice Romina Mondello nel 2000, poi, ha sposato Chiara Giordano laureata in veterinaria, da cui ha avuto 2 figli nel 2000 e 2001. La coppia poi si è separata nel 2013. Sul set del film "Immaturi. Il viaggio", l'attore ha conosciuto la modella e attrice spagnola Rocìo Munoz Morales, da allora non si sono più lasciati. La coppia è insieme da oltre 10 anni e hanno due figlie. A far palpitare il cuore di Raoul c'è un'altra o meglio una fiammante Mercedes AMG Gt4.





Come riporta il sito Tgcom24, Raoul Bova spesso viene paparazzato a bordo del bolide, del resto non ha mai nascosto la sua passione per le supercar di lusso: sportive e fiammanti al punto giusto.