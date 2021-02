“Ready to Take the Mask off?”, i principali trend e risultati di mercato 2020

“Ready to Take the Mask off?”, in un report i principali trend delle borse nell’anno della pandemia, con particolare focus sul mercato AIM Italia. La ricerca è stata condotta da KT&Partners (KT), società indipendente di consulenza finanziaria guidata da Kevin Tempestini tra gli operatori più attivi nell’ambito dell’Ipo advisory e nell’Equity Research nel mid-market.

Il Covid-19 ha impattato in misura prevalente nel primo semestre

Dalla ricerca di KT&Partners risulta che nel corso del 2020 tutti i mercati azionari, dopo un inizio positivo, a causa dell'epidemia di Covid19 hanno accusato un forte calo che è durato oltre cinque settimane, per cominciare poi la risalita alla fine di marzo. Tutti gli indici azionari italiani hanno registrato una performance negativa sull’anno tranne il FTSE STAR Italia, che al 31 dicembre 2020 ha registrato un + 14,1%. Il FTSE AIM Italia, invece, ha registrato un calo del -6,7%. Allo stesso tempo, si riscontra come il mercato AIM Italia ha registrato un calo del turnover* del -30% rispetto all’anno scorso, mentre il volume degli scambi è leggermente aumentato del + 1,1% anno su anno.

Mercato, nel secondo semestre 2020, in ripresa

Dopo un primo semestre 2020 inficiato dal COVID-19, la seconda parte dell’anno ha visto una ripresa del mercato AIM Italia. In particolare, il segmento ha registrato 21 nuove quotazioni (9 in meno rispetto al 2019, ma 2 in più rispetto al 2018), nonostante il periodo di pandemia. Il capitale complessivo raccolto nel 2020 è stato di 130,2 milioni di euro con un valore medio di 6,2 milioni di euro, contro 5,7 milioni di euro del 2019. Inoltre, le performance delle società quotate nel 2020 sono state eccellenti, tanto che il rendimento medio dall'IPO è stato infatti del + 40,3%, con 17 delle 21 società quotate che hanno registrato una performance positiva a fine 2020.

La ricerca di KT&Partners evidenzia come nel 2020, su un campione analizzato di 118 società AIM (escludendo SPAC, alcune società finanziarie e le società di cui non si disponevano informazioni), 39 società (ca. 33% del campione) hanno registrato un aumento dei ricavi nel primo semestre, e circa l'8% ha ottenuto un aumento di oltre il 50%. Analizzando la profittabilità, il 39% ha registrato un significativo incremento dell'EBITDA, mentre il 34% delle società ha visto un sostanziale incremento dell'utile netto. Per quanto riguarda la struttura del capitale, infine, circa il 44% delle Società AIM analizzate ha migliorato la propria posizione finanziaria netta.

Osservando i risultati al primo semestre 2020 raggruppati per settore, si nota che i servizi finanziari e la tecnologia sono stati i settori meno colpiti dall'epidemia di COVID-19.

Il 2020 è stato anche l’anno del nuovo segmento AIM Italia Pro, nato per soddisfare le richieste di un pubblico più ampio di società quotate, comprese start-up, scale-up e società che intendono quotare le proprie azioni senza una raccolta di capitali (“just-listing”). Al 31 dicembre 2020, le quotazioni sul nuovo segmento sono state 3, con una raccolta complessiva di 4,3 milioni di euro (3,3% del capitale raccolto sul mercato AIM Italia), con un valore medio di € 1,4mn.

2021, incentivi per aumentare la ripresa post-COVID-19

A maggio 2020 grazie al “Decreto Rilancio” sono stati introdotti i PIR Alternativi, con l'obiettivo di rafforzare la ripresa post-COVID-19 delle società non incluse nei mercati regolamentati. L'approvazione della Legge di Bilancio 2021 ha invece prorogato fino al 31 dicembre 2021 il credito d'imposta sul 50% dei costi di consulenza sostenuti per la quotazione delle PMI, misura che dovrebbe favorire le IPO delle PMI italiane nel 2021.

Esg, focus in crescita

Il report di KT&Partners dedica infine un’analisi su come negli ultimi anni la sostenibilità sia diventata sempre più un tema chiave per il mondo finanziario. Il valore degli investimenti sostenibili tra il 2016 e il 2018 è, infatti, cresciuto del 34%, raggiungendo nel mondo i 30,7 trilioni di euro. Guardando al mercato AIM Italia, emerge che circa Il 76% delle società fornisce, su base volontaria, informazioni sugli aspetti Ambientali, Sociali e di Governance (ESG) sia nel proprio bilancio, sia in documenti aziendali specifici (come il report di sostenibilità / informativa non finanziaria, codice etico e altri) o sul proprio sito web. A fine 2020, solo 14 società sulle 136 società quotate dell'AIM (10%) hanno, invece, redatto un documento non finanziario (il bilancio di sostenibilità). I settori dei beni di consumo e della tecnologia sono quelli che mostrano il maggior numero di aziende che pubblicano il report di sostenibilità, con rispettivamente cinque e tre società. Infine, il 58% delle aziende che hanno effettuato il passaggio di mercato da AIM Italia al segmento principale, ha pubblicato il "report di sostenibilità", a conferma che un approccio orientato agli stakeholder è essenziale per soddisfare le esigenze del mercato principale.

*Volume degli scambi ponderato per il prezzo medio degli scambi

KT&Partners

Partner di Borsa Italiana, è una boutique finanziaria indipendente attiva nella consulenza per operazioni di Capital Markets (e.g. IPOs Advisory, AUCAP etc.), Corporate Finance (M&A, Private Equity Fundraising, Business Planning e Debt Advisory), nonché uno dei principali provider di ricerca azionaria indipendente, per società quotande e quotate sul mercato AIM Italia.