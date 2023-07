Rod Stewart vende il suo castello da sogno: prezzo 70 milioni

Rod Stewart vende il suo castello a Beverly Hills

Rod Stewart ha messo in vendita la tenuta a Beverly Hills, in California. Il cantante di 78 anni ha fatto progettare la proprietà dal famoso architetto americano Richard Landry negli anni '90 dopo aver acquistato il terreno nel 1991 e da allora il palazzo è stato la base della star inglese.

Il prezzo? Siamo sui 70 milioni di dollari. La tenuta disponde di 9 camere e 10 bagni, tra cui una lussuosa suite principale. La sala da pranzo conta poi posti a sedere per circa 20 ospiti.

Il castello dispone anche di una zona studio/relax: biblioteca con scaffali in legno dal pavimento al soffitto e un lussuoso caminetto in marmo. Non solo. C'è una Great Room, per ospitare grandi eventi. Senza dimenticare lo Speakeasy che porta alla sala di proiezione con portefinestre che conducono a un salotto privato all'aperto e a un prato con fontana. Non dimentichiamo poi, piscina, il campo da tennis e un campo da calcio illuminato