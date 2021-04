Harry atteso per i funerali di Filippo. Ma Meghan ci sarà?

Uk, Harry atteso per i funerali di Filippo. Ma dubbi sulla presenza di Meghan

Il principe Harry, dopo la morte del nonno Filippo, il duca di Edimburgo, si prepara a rientrare nel Regno Unito per la prima volta, da quando ha lasciato i suoi doveri nella Casa reale, trasferendosi in California con la moglie Meghan Markle. Stando al Daily Mail, noto tabloid sempre al passo sulle news regali, sulla presenza a Londra di quest'ultima per la triste circostanza rimangono diversi dubbi. Non è un mistero che per molti l'attrice americana sarebbe la responsabile dell'allontanamento di Harry dalla Famiglia Reale.

Meghan è ora incinta del secondo figlio atteso per l'estate. La coppia non ha reso noto di avere programmi di rientrare in Gran Bretagna. Ma una fonte vicina alla famiglia ha fatto sapere che "Harry farà di tutto per tornare e stare con la sua famiglia". "Non vuole altro che essere lì con loro e in particolare con la nonna, durante questo terribile momento", ha aggiunto la fonte ricordando il legame speciale del secondogenito di Diana e Carlo con la monarca.

"Meghan è incinta e quindi dovrà chiedere un parere medico per capire se viaggiare per lei è sicuro", ha concluso la fonte, "ma penso che Harry andrà sicuramente". I duchi di Sussex erano stati accusati di non aver rispettato il momento di difficoltà della Famiglia Reale, rilasciando l'intervista shock a Oprah Winfrey mentre Filippo era ricoverato in ospedale, malato, e in cui avevano accusato di razzismo un membro della Royal Family.

Harry e Meghan accusati da Fox Tv dello stress causato al principe Filippo già grave

Dopo l'annuncio della morte di Filippo, da Buckingham Palace, il conduttore del programma 'Fox and Friends', Brian Kilmeade, sbotta accusando Harry e Meghan di aver causato al principe un forte stress, nonostante le già gravi condizioni di salute. "Era infuriato per l'intervista con Oprah Winfrey" attacca Kilmeade, facendo riferimento all'intervista rilasciata dalla coppia a Oprah, nella quale la casa reale veniva accusata di razzismo, la cui eco si è estesa ben oltre i confini del Regno Unito. "Filippo stava cercando di riprendersi dai suoi ultimi problemi di salute e gli è arrivata in testa questa tegola" commenta il conduttore.

