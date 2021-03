Harry e Meghan Markle scatenano il caos: reazione immediata di Boris Johnson

Boris Johnson risponderà a Harry e Meghan Markle in conferenza stampa

Immediata reazione del governo britannico all'intervista rilasciata da Harry e Meghan Markle. Downing Street ha fatto sapere che il premier, Boris Johnson, risponderà all'intervista concessa da Harry e Meghan, in conferenza stampa alle 16 (le 17 ora italiana), oltre ad aggiornare il paese sulla battaglia in corso contro la pandemia di coronavirus. Il Primo Ministro sembra però soprattutto pronto ad affrontare la controversa intervista andata in onda negli Stati Uniti la scorsa notte. Il Duca e la Duchessa del Sussex, Harry e Meghan Markle, hanno fatto precipitare la monarchia in una crisi, accusando la famiglia reale (senza specificare le persone) di razzismo, suggerendo che la royal family fosse gelosa di Meghan Markle e rivelando che ha perfino pensato di togliersi la vita mentre era incinta.

Meghan Markle, il Labour Party chiede un'indagine sul 'razzismo' a Buckingham Palace

Non solo. Il Labour Party britannico spera ora, come dichiarato dalla ministra ombra dell'Istruzione, Kate Green, che Buckingham Palace apra un'indagine interna sulle rivelazioni fatte dai duchi di Sussex nell'intervista alla Cbs. In particolare sulle "preoccupazioni per il colore della pelle" di Archie, preoccupazioni che un membro della Royal Family non identificato avrebbe espresso a Harry prima della nascita. "Il razzismo non puo' avere spazio" nel Regno Unito, si limita a commentare da parte sua Vicky Ford, esponente del governo Tory di Boris Johnson.





MEGHAN MARKLE, INTERVISTA/ La duchessa di Sussex racconta il periodo vissuto al Palazzo Reale. Il filmato integrale andrà in onda su Tv8

A Buckingham Palace, quando Meghan, la moglie di origine afroamericana del principe Harry, era incinta c'era chi si chiedeva con preoccupazione quanto sarebbe stata scura la pelle del nascituro, il piccolo Archie. Lo ha raccontato Meghan, la duchessa di Sussex, nell'intervista ad Oprah Winfrey: un'intervista attesa da mesi (che domani sarà trasmessa in versione integrale, qui in Italia, su TV8 alle 21.30) e della quale, c'e' da scommettere, si parlera' per anni: qualunque cosa la Casa reale si attendesse, quello che infatti e' emerso e' molto peggio.

MEGHAN MARKLE, INTERVISTA: “AL PALAZZO PARLAVANO DELLA PELLE DI MIO FIGLIO”

Meghan ha raccontato di aver avuto pensieri "metodici" di suicidio, il principe che i rapporti con il padre divennero ad un certo punto cosi' difficili che Carlo smise di rispondergli, la coppia ha anche accusato velatamente il Palazzo di razzismo. Harry ha detto che "fa male" il fatto che la sua Famiglia non si sia pronunciata contro gli articoli "con sfumature colonialistiche" scritti dai tabloid su sua moglie.