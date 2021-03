Harry Meghan, intervista stasera in tv in Italia. LO SPECIALE - RUMORS E FOTO

Harry e Meghan Markle, l'intervista sbarca anche in Italia - ROYAL FAMILY NEWS

La clamorosa intervista del Principe Harry e di Meghan Markle con la super conduttrice americana Oprah Winfrey sarà trasmessa anche in Italia in versione integrale. Un'intervista realizzata per due giorni a febbraio, girata nello splendido giardino con patio dei Sussex a Montecito. La coppia, in attesa del secondo figlio, vive ora in California.

"Stavi in silenzio o ti facevano stare in silenzio?", chiede Oprah alla Duchessa. "Sono solo davvero sollevato e felice di essere seduto qui a parlare con te con mia moglie al mio fianco", spiega il principe Harry alla Winfrey. Il duca di Sussex paragona la sua esperienza con la stampa britannica a quella della madre, Lady Diana. “La mia più grande preoccupazione era che la storia si ripetesse. Mi sento così felice e sollevato ad essere qui a parlare con te, con mia moglie accanto. Non riesco neppure a immaginare che cosa debba essere stato per lei attraversare tutto questo processo da sola, perché è stato incredibilmente duro per noi due, ma almeno ci siamo sempre stati l’uno per l’altra“: spiega Harry stringendo la mano della moglie.

Sky Italia trasmetterà l'intervista a Harry e Meghan Markle in Italia. Lo speciale CBS PRESENTS OPRAH WITH MEGHAN AND HARRY, in cui Oprah Winfrey ospita il Principe Harry e Meghan, Duca e Duchessa di Sussex, per una chiacchierata intima, verrà trasmesso stasera, martedì 9 marzo, alle ore 21.30, su TV8.

L'intervista sarà trasmessa in versione integrale: si vedrà Oprah Winfrey parlare con Meghan, la duchessa di Sussex, ad ampio spettro in una chiacchierata che verterà su diversi argomenti, dal suo ingresso nella famiglia reale, al matrimonio, la maternità, il suo impegno filantropico e di come abbia gestito la sua vita sotto un'intensa pressione pubblica. In un secondo momento, si unirà a loro anche il Principe Harry e si parlerà del loro trasferimento negli Stati Uniti e delle speranze e dei sogni per il futuro della loro famiglia in espansione.