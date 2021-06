"Harry figlio dell'amante di Diana, non di Carlo": la conferma della perizia

Il principe Harry d'Inghilterra è figlio di Carlo o del maggiore James Hewitt, storico amante di Lady Diana? Il Settimanale Nuovo, Cairo Editore, pubblica la perizia biometrica sui volti di Harry, di Carlo e di Hewitt effettuata dall'investigatore e criminologo Ezio Denti. I risultati sono clamorosi e sembrano confermare certi pettegolezzi su Harry d'Inghilterra.

"Sul suo viso c'è scritto che il vero padre non è Carlo", dichiara Ezio Denti, spesso ospite in Tv e chiamato in causa anche negli ultimi approfondimenti sul caso di Denise Pipitone. Il Settimanale Nuovo ha affidato al criminologo diverse immagini del secondogenito di Diana e degli altri protagonisti di questa misteriosa vicenda, cioè il principe Carlo e l'ex ufficiale di cavalleria James Hewitt.

L'analisi – basata su precisi algoritmi – individua una notevolissima corrispondenza tra il viso del giovane e quello di Hewitt, mentre non ce ne sarebbe alcuna tra Harry e Carlo. "Questo tipo di esame ha un'elevata attendibilità e può avere valore legale: il software analizza 80 punti nodali sui volti e li mette a confronto. Di più preciso c'è solo il test del Dna", precisa Denti.

In effetti, quando Harry era piccolo, un test del Dna venne svolto: in famiglia si disse che Carlo risultava il padre del ragazzo, ma l'esito di quell'esame non fu mai reso pubblico. Oggi i risultati di questa stupefacente perizia riaccendono il faro sulla famiglia reale inglese e sui suoi scheletri nell'armadio. Del documento completo e della vicenda si parla nel numero di Settimanale Nuovo in edicola da giovedì 24 giugno.