L’anno nero della Royal Family: lutti, Euro 2020 e vicende giudiziarie

Il 2021 è pronto a congedarsi, e la Royal Family sarà felice di salutarlo. L'anno nero della corona britannica

Quello che sta per finire per la famiglia reale britannica è stato un anno poco fortunato. Tra i lutti che la regina Elisabetta ha vissuto e le vicende giudiziarie che hanno mozzato il fiato dei reali inglesi, ripercorriamo le tappe che sono valse ai secondi 12 mesi martoriati dalla pandemia di Covid-19 l’infelice titolo di "anno nero" della Royal Family.

Il ricovero del principe Filippo

I primi mesi dell’anno si aprono con il ricovero del principe Filippo, il consorte di Elisabetta II, a giugno avrebbe compiuto 100 anni, al King Edward VII’s Hospital di Londra. E’ il 17 febbraio quando un comunicato di Buckingham Palace annuncia un malore e un ricovero “precauzionale”. Già nel 2019 Filippo era stato per qualche giorno in ospedale.

Scacco matto alla regina (Elisabetta)

Un’intervista di circa due ore rilasciata dal principe Harry e dalla moglie Meghan Markle a Oprah Winfrey, trasmessa sulla Cbs il 7 marzo, segna un brutto e inatteso risveglio per la Corona britannica che, a occhi ancora semichiusi, si trova subissata dagli insulti di tutta America. Una vera e propria “bomba” sganciata dai Sussex, ospiti di uno dei salotti di punta della televisione a stelle e strisce. Una sorta di resa dei conti in cui Meghan, la Rachel di Suits, svela dettagli inediti come le nozze segrete a tre giorni dal rito ufficiale, "solo per loro", e si leva diversi sassolini dalle scarpe.

Tra questi i motivi che l’hanno spinta a trasferirsi con Harry a Los Angeles e cambiare vita, le preoccupazioni dei reali per il colore della pelle di suo figlio Archie prima che nascesse, i pensieri suicidi avuti a causa della copertura mediatica britannica su di lei, senza che le venisse permesso di ricevere aiuto. Harry dal canto suo rivela a Oprah di essersi sentito "intrappolato dal sistema". Della madre Diana dice: "Non riesco a immaginare come sia stato per lei affrontare tutto da sola".

La reazione dei media non si fece attendere, e particolarmente dura fu quella della stampa britannica. Piers Morgan, giornalista e personaggio televisivo si scagliò contro Meghan accusandola di "tradimento vergognoso alla Regina e alla Famiglia Reale". Dopo una pioggia di critiche il conduttore si dimise da Itv, ed Harry e Meghan fecero scattare un procedimento sanzionatorio da parte dell'Ofcom, l'autorità inglese competente e regolatrice per le società di comunicazione. Morgan viene poi assolto da quest'ultima che gli riconoscerà, pur censurando le sue parole come "potenzialmente offensive" e "animate da toni di disprezzo", il diritto a esprimere opinioni.

Accuse di bullismo a Meghan, lei chiede le carte

A pochi giorni dall’intervista da Oprah sul Times spuntano gravi accuse di bullismo contro la moglie di Harry, “Meghan bullizzava gli assistenti fino alle lacrime”. Un caso risalente al 2018 e al vecchio staff. Jason Knauf, allora capo della comunicazione di Meghan e Harry, riferì che la duchessa aveva un comportamento prepotente nei confronti dello staff e che non si riusciva a trovare infatti "personale disposto a lavorare per lei”. Un altro colpo basso per Buckingham Palace. Il palazzo apre un’inchiesta per far luce sulla vicenda, e incarica uno studio legale esterno. Meghan respinge ogni accusa, definendola una campagna denigratoria nei suoi confronti studiata ad hoc, ma richiede "documenti, mail e messaggi di testo" relativi alle accuse in modo da poterli smentire. La regina delega a Carlo di seguire il caso e riunire il materiale.

La morte del principe Filippo

Il colpo più duro di questo anno difficile per la regina. Il principe Filippo, duca di Edimburgo e consorte della regina Elisabetta II, si spegne a 99 anni il 9 aprile. Filippo era stato ricoverato a metà febbraio. Dimesso il 16 marzo, era tornato al castello di Windsor, dove ha passato la maggior parte del tempo nell'ultimo anno, in isolamento, a causa dell'epidemia di coronavirus. Lascia quattro figli, otto nipoti e 10 pronipoti. Convolò a nozze con Elisabetta nel 1947. Il loro matrimonio, durato 70 anni, è stato il più longevo di quello di qualsiasi altro monarca britannico.

Harry contro Carlo

In una nuova intervista (podcast) il principe Harry rincara la dose sulla famiglia reale. Il secondogenito di casa Windsor spiega di essersi trasferito in California per “spezzare il ciclo di dolore e sofferenza” alimentato dai famigliari. Il principe – padre di Archie, 2 anni, e in attesa di Lilibeth Diana, nata in estate – sviscera le difficoltà incontrate nella sua educazione, collegandole al modo in cui è stato cresciuto suo padre, il principe di Galles. Scalfito il paragone del duca che definisce la sua sua vita a corte come "un misto tra il Truman Show e l'essere in uno zoo", facendo riferimento al film del '98 che ripercorre la vita di un uomo all’interno di un reality tv, ignaro di essere osservato da una platea di milioni di persone.

Diana, intervista del 1995 alla bbc fu estorta alla principessa

Un altro dolore per la casa reale di Inghiterra. La conferma che l'intervista del 1995 della Bbc alla principessa Diana, quando sul divorzio da Carlo dichiarò "eravamo tre in quel matrimonio", facendo riferimento alla relazione di quest'ultimo con Camilla Parker-Bowles, fu estorta con una trappola. La Bbc non fece abbastanza "per rispettare gli elevati standard di integrità e trasparenza che sono il suo segno distintivo", ha concluso lo scorso maggio l'inchiesta avviata dalla stessa emittente pubblica britannica per fare chiarezza su come Martin Bashir, firma dell’intervista, indusse Lady D a confidarsi. La Bbc a distanza di 25 anni si è scusata "in modo assoluto e incondizionato". Anche William e Harry, i figli della principessa, sono intervenuti contro l’emittente. William riferì che l'intervista significò una "falsa narrazione" sulla madre e che contribuì “a peggiorare la relazione tra i miei genitori”, e aggiunse che quell'intervista “da allora ha ferito un numero innumerevole di persone".

Harry contro William, il problema è Meghan

A giugno diventa di dominio pubblico una conversazione telefonica "furiosa" tra i due fratelli avvenuta dopo che William riceve una nota del segretario alle comunicazioni di Kensington Palace, Jason Knauf (di cui sopra), con il dettaglio delle numerose lamentele ricevute da parte dello staff sul comportamento della duchessa. Harry al telefono con William difende la moglie Meghan Markle e riattacca il telefono in faccia al fratello. Secondo William la duchessa era "ostile" al sistema reale e aveva pianificato di lasciare la monarchia e tornare in America fin dall'inizio. A riportarlo è il libro Battle of brothers dello storico britannico Robert Lacey, il quale scrive che l’ultimo periodo di permanenza a Buckingham Palace per il secondogenito di Carlo e Diana e per la moglie non è stato facile.

Euro 2020, la sconfitta dell'Inghilterra

La sconfitta agli Europei di calcio inflitta dall’Italia di Mancini all’Inghilterra nella finale di domenica 11 luglio 2021 conferma una volta di più il 2021 come anno nero dalle parti di Buckingham Palace. L’Italia batte l’Inghilterra 4 a 3 ai calci di rigore. Basti pensare che il 72enne principe di Galles Carlo pochi giorni prima aveva annunciato di non seguire la partita in diretta tv per via dell’eccessivo materiale emotivo: “Un po’ troppo per i miei nervi”.

Gli insulti a George dopo gli europei di calcio

Dopo la sconfitta di Euro 2020 nel mirino delle polemiche finisce anche il piccolo figlio di Kate e William, George, in tribuna con loro durante l’evento sportivo, che ha compiuto 8 anni lo scorso 22 luglio. Tanto da spingere i genitori a sottrarlo agli occhi indiscreti dei riflettori e a passare le vacanze estive in una località il più possibile lontana dal pubblico. Alcuni tifosi inglesi nei giorni successivi alla finale di Wembley, infatti, su Twitter si scagliano contro il bambino, qualcuno per l’outfit che ricalcava quello del padre, accusato di voler creare una sorta di copia in miniatura di sé stesso, qualcun altro perché George non indossava la maglia dell'Inghilterra. Arrivò persino un invito a bullizzare il bambino a scuola “perché cresca da persona normale”.

Il principe Andrea a processo per stupro

Come se non bastasse, il secondo figlio maschio della regina Elisabetta finisce a processo per stupro, coinvolto nello scandalo Epstein. Il terzogenito di Elisabetta è stato accusato da Virginia Roberts, una minore all'epoca dei fatti, di averla abusata a villa Epstein. La donna lo accusa di avere abusato per tre volte di lei nel 2001 e sporge denuncia al tribunale di Manhattan. Una tegola pesante per la famiglia reale se si considera che non era mai accaduto che un alto esponente della royal family britannica andasse a giudizio e per accuse di questa portata. La prima accusatrice nel processo in corso a Nyc alla socialite Ghislaine Maxwell per traffico sessuale di minorenni ha testimoniato nelle scorse settimane che quando il finanziere Jeffrey Epstein la portò a Mar-a-Lago e la presentò a Trump, lei aveva 14 anni, anche il principe Andrea era sull’aereo.

The Princes and the Press, il documentario della Bbc non piace a corte

Dopo l'uscita a novembre del primo episodio del documentario della Bbc The Princes and the Press, sul retroscena dei rapporti di William e Harry con i media e tra di loro, la Royal Family diffonde un comunicato ufficiale siglato da Elisabetta, Carlo e Harry che dice che "il documentario si basa su una serie di esagerazioni e fatti non provati". La sovrana avrebbe preferito essere consultata dall'emittente prima della messa in onda.

Intanto, piccola vittoria per Harry, il termine "Megxit" è bandito dalla Bbc. La parola, usata sin dai primi mesi del 2020 dai media per riferirsi all’allontanamento dei duchi di Sussex da Buckingham Palace, addirittura inserita nel Collins English Dictionary tra i 10 neologismi dell'anno, non sarà più usata dalla televisione nazionale britannica. Cancellata anche dalle nuove puntate di The Princes and the Press, Harry ha sempre ritenuto il termine "sessista", in quanto attribuiva solo alla moglie Meghan la responsabilità della rottura con la sua famiglia.

Un nuovo lutto per Elisabetta

A qualche settimana fa risale un nuovo lutto per la regina Elisabetta. Quello della cara amica Ann Fortune FitzRoy, duchessa di Grafton, scomparsa all'età di 101 anni. Inizialmente Ann era la dama di compagnia della regina ma man mano è diventata responsabile delle dame di compagnia reali e poi sovraintendente delle cerimonie ufficiali. Ben presto tra le due nacque un'autentica amicizia che le ha legate finora per ben 68 anni e che sancisce il peso della nuova perdita per Elisabetta.

Natale senza i tradizionali festeggiamenti a Sandringham

Anche il Natale, infine, quest'anno per la regina di 95 anni sarà un po' complicato e più triste. Elisabetta trascorrerà le festività a Windsor. Non solo per la prima volta non c'è al suo fianco il principe Filippo, ma ha anche dovuto rinunciare all'affetto della sua famiglia al completo, senza i tradizionali festeggiamenti a Sandringham per via della variante Omicron (l'invito era esteso a Harry e Meghan).

L’esperto reale, Richard Kay, sul Daily Mail ha parlato di "delusione e amarezza" della regina, nonostante il suo forte senso del dovere.

La tenuta di Sandringham, nella contea di Norfolk, è proprio quella delle scene di Spencer, il film biografico diretto da Pablo Larraín con Kristen Stewart nei panni di Diana. La pellicola, che arriverà nelle sale italiane il 20 gennaio 2022, racconta il weekend di Natale del 1991 in cui Diana, con l'intera famiglia reale riunita nella tenuta come da tradizione, decide di lasciare Carlo.