Meghan Markle in incognito all'incoronazione di Carlo III? Giallo su una foto

Royal Family, una teoria confermata da una foto afferma che Meghan Markle ha partecipato all'incoronazione di Carlo III. La verità è però un'altra

Dopo una serie di conferme e dietrofont alla fine il principe Harry ha partecipato all'incoronazione del padre Carlo III ma senza la moglie Meghan Markle, che pare sia gelosa di Kate Middleton, preferita dai sudditi inglesi. L'assenza dell'ex attrice ha scatenato le teorie più disparate. La prima è che non sia stata invitata per le sue dichiarazioni molto forti contro la casa reale. Altri invece pensavano che fosse stata una sua libera scelta. La teoria però più stuzzicante, ripresa anche dal New York Post, afferma che in realtà Meghan Markle fosse presente tra le panche di Westmister, ma in incognito e travestita da uomo. La conferma sarebbe una foto della presunta lei, diventata presto virale, che indosserebbe capelli e baffi bianchi e occhiali da sole.

La teoria del travestimento è sicuramente suggestiva ma la verità è che l'uomo ritratto nella foto non è Meghan Markle sotto mentite spoglie ma il compsitore Sir. Karl Jenkins, le cui opere sono state eseguite proprio durante la cerimonia. In realtà la stessa Meghan Markle era stata paparazzata fare trekking con indosso l'orologio di Cartier di Diana a Los Angeles mentre Carlo III veniva incoronato.