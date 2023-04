Regno Unito, ma quale Carlo: Kate la più amata, Meghan invidiosa

Regno Unito, la principessa Kate la più amata

E' Kate la persona piu' amata della Famiglia reale britannica: il dato -per molti versi interessante perche' la principessa del Galles e' una 'commoner', nipote di minatori, senza una goccia di 'sangue blu' nelle vene- emerge dal primo sondaggio del genere realizzato dopo la morte di Elisabetta II. Kate gode dei favori di oltre un terzo degli intervistati, il 38%, piu' popolare del marito William (al 34%), dei cinque nipoti del re (al 27%) e della principessa Anna (al 25%). Re Carlo, che il 6 maggio sara' ufficialmente incoronato e' solo al quinto posto tra i membri della Famiglia reale, votato dal 20% degli intervistati, seguito dal principe Harry al 14% e dal principe Edoardo con l'11%.

Il successo di Kate svetta a confronto con i tiepidi favori per la duchessa di Sussex, Meghan: l'attrice americana -che ha aperto la faida nella Famiglia e portato a vivere in California il principe Harry- e' tra i membri della famiglia meno popolari con appena il 10%; e con lei c'e' la regina consorte, Camilla, che anche lei attira solo il 10% dei favori. Il sondaggio interroga perche', a ormai meno di dieci giorni dall'incoronazione di re Carlo III il 6 maggio, c'e' ancora chi si chiede se il monarca, che ha atteso 70 anni prima di salire sul trono, non avrebbe fatto meglio a passare la mano e ad abdicare. Bella, sempre molto sorridente, Kate e' anche molto capace di interagire con il pubblico: e' di queste ore il siparietto di cui si e' resa protagonista in Galles, durante la visita ad Aberfan, il villaggio di minatori teatro del disastro del 1966, quando una frana di liquame inghiotti' una scuola elementare dove le lezioni erano appena cominciate.

Una tragedia nazionale che costo' la vita a 144 persone, delle quali 116 erano bambini. Dopo aver reso omaggio all'Aberfan Memorial Garden, costruito sul luogo dove c'era la scuola, la principessa ha salutato il pubblico accorso; e tra di loro c'era una giovane mamma con un bambino di un anno in braccio. Proprio il piccolo, quando la principessa si e' avvicinata, senza alcuna remora ha afferrato la sua borsetta, se l'e' presa e con un gesto tipico dei piccolissimi se l'e' tenuta ben stretta tra le mani. La mamma ha cercato di restituirla alla proprietaria ma lui ha cominciato a strillare. Kate, che a quel punto rideva senza remore, l'ha rassicurata proprio come avrebbe fatto con un'amica: le ha detto che non c'era alcuna fretta e ha proseguito per salutare qualcun altro. Per la cronaca, Daniel dopo poco si e' stancato della borsetta e la madre e' stata lesta nel restituirla alla principessa.