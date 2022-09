Regno Unito, la regina Elisabetta non sta bene: medici “preoccupati”

Regno Unito, la regina Elisabetta sotto controllo medico

La regina Elisabetta II è stata posta sotto controllo medico, nel castello di Balmoral, in Scozia, dove sta trascorrendo l'estate, perché' i medici si sono detti preoccupati per il suo stato. Lo ha reso noto Buckingham Palace. "Dopo ulteriori valutazioni condotte questa mattina, i medici della regina si sono preoccupati per la salute di sua Maestà e le hanno raccomandato di rimanere sotto monitoraggio", si legge nella nota, specificando che la sovrana resterà a Balmoral.

Regno Unito, la regina Elisabetta e il Consiglio privato rinviato su raccomandazione medica

Proprio ieri la regina ha rinviato una riunione del suo Consiglio privato su raccomandazione dei medici. La riunione del Consiglio privato - organo consultivo della corona britannica - avrebbe dovuto tenersi in modalità virtuale. Alla luce di quanto comunicato, l'incontro "sarà riprogrammato", ha specificato il portavoce. La monarca, martedì scorso, ha ricevuto per l'ultima volta l'ex premier Boris Johnson per poi nominare il suo successore, Liz Truss, uscita vincitrice dalla corsa per la guida del Partito conservatore contro l'ex cancelliere dello Scacchiere, Rishi Sunak. È stata la prima volta in cui la regina Elisabetta ha nominato un nuovo capo del governo a Balmoral e non, come di consuetudine, a Buckingham Palace o al castello di Windsor.