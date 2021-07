Royal Family, la verità nel volto del principe: "Harry non è figlio di Carlo"

Royal Family, Il criminologo Ezio Denti afferma che dall'analisi del volto arriva la conferma che il principe Harry non è figlio di Carlo

Harry è davvero figlio del principe Carlo? L'indiscrezione accompagna il duce del Sussex fin dall'infanzia ma fino ad oggi non ci sono mai state vere e proprie prove che la confermassero. Tutto nasce dalla relazione extraconiugale, diventata di dominio pubblico con un libro, tra la madre Diana e il maggiore James Hewitt, suo maestro di equitazione a Buckingham Palace. I due hanno avuto un rapporto altalenante tra il 1986 e il 1991 fino a quando il militare fu trasferito in Germania.

Royal Family, Harry figlio della relazione tra lady Diana e James Hewitt? Tante voci ma poche prove

Hewitt ha raccontato in libro molti dettagli della love story con Diana ma ha sempre negato di essere il padre di Harry e in effetti le date non coincidono. La principessa triste e Carlo si sposarono nel 1982 e il 15 settembre di due anni dopo è nato Harry. “La mia relazione con Diana cominciò due anni dopo la nascita di Harry, ma quel povero ragazzo è sempre stato tormentato da questa menzogna diffusa dai media”, ha dichiarato Hewitt a Vanity Fair. La Royal Family avrebbe addirittura effettuato un test del DNA che confermerebbe come Harry sia effettivamente figlio di Carlo.

Royal Family, Harry figlio illegittimo? Il criminologo conferma: "L'analisi del volto dice che il padre non è Carlo"

Nonostante le numerose smentite, il crimonologo Ezio Denti si dice convinto di aver risolto il mistero sulla parternità del duce del Sussex: “Sul suo viso c’è scritto che il vero padre non è Carlo. Questo tipo di esame ha un’elevata attendibilità e può avere valore legale: il software analizza 80 punti nodali sui volti e li metti a confronto. Di più preciso c’è solo il test del DNA”. Ulteriori dettagli sulla questione potrebbero trapelare nell'autobiografia del principe Harry che promette di rivelare indiscrezioni sensazionali sulla Royal Family.