Royal Family news: Regina Elisabetta premia azienda che produce sex toys

Royal Family news: Regina Elisabetta onora azienda che produce sex toys

Il più grande marchio di giocattoli sessuali della Gran Bretagna, LoveHoney, ha avuto una crescita del 365% in sei anni. La regina Elisabetta ha dunque deciso di omaggiare l'azienda con un premio davvero eccezionale. ''LoveHoney ha ricevuto per la seconda volta il Queen's Award for EnterpriseIl, il più alto riconoscimento per il successo aziendale", spiega la società che aveva già ricevuto il premio per la prima volta nel 2015, quando i comproprietari Richard Longhurst e Neal Slateford avevano incontrato Regina e marito a Buckingham Palace. Ecco in che cosa consiste il premio.

Boom di sex toys, regina Elisabetta premia LoveHoney

Lovehoney ha ricevuto il Queen's Award for Enterprise per l'eccezionale crescita delle vendite all'estero negli ultimi sei anni. Dal 2015, gli incassi all'estero sono passati da 12 milioni di sterline a 56 milioni di sterline - come riporta il Daily Mail - con un aumento complessivo del 365% rispetto alla società con sede a Bath.

Il premio, descritto come "il più alto riconoscimento per il successo aziendale", consente a LoveHoney di utilizzare l'emblema del Queen's Award nella pubblicità, nel marketing e nel packaging per cinque anni come simbolo di qualità e successo.

La società aveva ricevuto il premio per la prima volta nel 2015, dopo l'incremento nelle esportazioni britanniche. Mentre l'altra volta, la Regina aveva organizzato un ricevimento a Bukingham Palace con i comproprietari, questa volta l'incontro potrebbe saltare a causa della pandemia.

"Siamo entusiasti di aver ricevuto il riconoscimento ufficiale dalla Regina - ha dichiarato Debbie Bond, chief commercial officer di LoveHoney - "Siamo entusiasti di aver ricevuto il riconoscimento ufficiale dalla Regina. Sua Maestà è stata una meravigliosa sostenitrice di Lovehoney poiché siamo cresciuti fino a diventare il marchio leader mondiale nel settore del benessere sessuale. LoveHoney è il più grande rivenditore online per adulti del Regno Unito e ha altri otto siti Web in tutto il mondo, inclusi Stati Uniti, Australia, Francia, Germania, Spagna, UE, Canada e Nuova Zelanda. Ha una base clienti globale di 2,2 milioni di persone e una forza lavoro di 300 dipendenti".

LoveHoney ha iniziato ad espandersi quando è stata conquistata la licenza ufficiale per realizzare tutti i prodotti di piacere ufficiali tratti dal libro "Cinquanta sfumature di grigio". L'azienda ha creato nuove collezioni per celebrare il decimo anniversario dall'uscita dei libri.

"Era una cosa così ovvia da fare - ha spiegato Slateford - C'è questo enorme libro più venduto con un sacco di giocattoli sessuali e, ovviamente, deve essere bello ottenere la licenza per fare giocattoli sessuali basati sul libro". La società ha contattato l'autore di Cinquanta sfumature, E.L James, per l'approvazione. Ha poi lanciato la gamma "50 Shades", che include una pagaia da sculacciata, un frustino e palline d'amore. L'investimento iniziale è stato repcuperato in soli quattro mesi dal lancio.

Fra i giocattoli sessuali venduti nel Regno Unito, uno dei loro più popolari è il "Great American Challenge", un dildo da 32 pollici.

Nonostante il successo di LoveHoney, Longhurst ha ammesso che ci è voluto molto tempo per trovare il coraggio di dire a sua madre che cosa stesse facendo. "Non sapevo come avrebbe reagito - ha confessato - quindi le ho tenuto il silenzio per un po'".