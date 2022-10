William e Harry, ecco perché i fratelli non si parlano più. Presto in libreria un nuovo libro dell'esperto reale Valentina Low

I dissapori fra William e Harry non si sono appianati dopo la morte dell'amata nonna, la regina Elisabetta II. Soprattutto alla base della rottura, di prossima uscita, c'è il libro di Valentine Low, dove l'esperto reale svela nuovi piccanti retroscena.

Il libro, dal titolo Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown, si concentra in particolare su un aneddoto risalente al 2019 dopo che i Sussex in tour in Sudafrica avevano rilasciato un'intervista al Sun: ecco perché i due fratelli non si parlano ancora. In un'intervista alla neosposa, il giornalista Tom Bradby in quell'occasione l'ex attrice ha mostrato i primi segni di insofferenza: "Come sto? Grazie per avermelo chiesto, perché non molte persone mi hanno chiesto se sto bene". Il volto della donna era appaso provato, quasi incline alle lacrime, mentre pronunciava queste parole che diedero vita a moltissimi pettegolezzi. Al punto di offuscare i duchi di Cambridge.



All'epoca dei fatti William e Kate Middelton erano in Pakistan e i media si sono concentrati sulle dichiarazioni di Meghan che lamentava di non trivarsi bene e di non sentirsi accettata all'interno della famiglia reale. Soprattutto all'attrice della serie tv "Suits" le andavano strette le numerose etichette e impregni reali, oltre al continuo confronto da parte dei media britannici con la cognata Kate. Non solo, sembrerebbe che a contribuire alla rottura ci sarebbe anche un'altra frase pronunciata da Harry, pronunciata sempre in quella circostanza e riferita a William: "Siamo certamente su strade diverse in questo momento. Come fratelli, sai, hai belle giornate, brutte giornate".

L'intervista sarebbe stata parte di un documentario di ITV, ma andò in onda quando i duchi del Sussex fecero ritorno dal loro viaggio in Sud Africa. Fu a quel punto che William decise di chiedere un incontro a suo fratello Harry, per cercare di comprendere cosa non stesse funzionando nel loro rapporto. In un primo momento il più giovane acconsentì. Ma successivamente si tirò indietro e non volle affrontare la situazione. Questo perché l’erede al trono di Inghilterra gli aveva chiesto di cancellare il documentario in programma. Da quel momento, i due uomini si sono separati e ancora oggi sono lontani l’uno dall’altro.